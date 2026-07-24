Kim Soo Hyun đang tận hưởng món quà nhân dịp kỷ niệm 19 năm ngày ra mắt

SVO - Người hâm mộ hưởng ứng Kim Soo Hyun, người vừa được minh oan khỏi những cáo buộc sai trái và mới trở lại hoạt động nghệ thuật, đã chung tay quyên góp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Hàn Quốc.

Ngày 24/7, tổ chức phúc lợi trẻ em Green Umbrella thông báo: "Hội người hâm mộ nam diễn viên Kim Soo Hyun Hàn Quốc & Toàn cầu đã quyên góp quần áo và mũ trẻ em để kỷ niệm 19 năm ngày ra mắt của nam diễn viên".

Đợt quyên góp này, được thực hiện dưới tên gọi "Bench X Hội người hâm mộ nam diễn viên Kim Soo Hyun Hàn Quốc & Toàn cầu", bao gồm 1.900 bộ quần áo trẻ em gồm áo phông và 1.900 mũ, trùng khớp với con số tượng trưng cho kỷ niệm 19 năm. Được biết, 1.900 bộ quần áo này được hoàn thiện bằng cách bổ sung 900 bộ từ thương hiệu quần áo Bench vào 1.000 bộ do hội người hâm mộ chuẩn bị.

Green Umbrella dự định sử dụng 3.800 món đồ quần áo nhận được để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Hàn Quốc, đảm bảo các em có thể mặc quần áo theo mùa kịp thời.

Một đại diện của Green Umbrella cho biết: “Chúng tôi rất biết ơn người hâm mộ vì đã thể hiện sự sẻ chia ấm áp trong ngày ý nghĩa đánh dấu kỷ niệm 19 năm ngày ra mắt của Kim Soo Hyun. Green Umbrella sẽ tiếp tục hỗ trợ để các em nhỏ có thể lớn lên hạnh phúc và luôn mỉm cười bằng cách luôn ở bên cạnh các em”.

Trong khi đó, Kim Soo-hyun gần đây đã trở lại hoạt động sau khoảng thời gian tạm nghỉ kéo dài một năm bốn tháng. Trước đó, anh vướng vào cáo buộc hẹn hò với nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron khi cô còn nhỏ tuổi, nhưng anh đã được minh oan sau khi các cơ quan điều tra xác định rằng các bản ghi âm và cuộc trò chuyện trên KakaoTalk được đưa ra làm bằng chứng là các tập tin giả mạo được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Cùng với đó, bộ sưu tập Bench mới có sự góp mặt của Kim Soo Hyun cũng chứng minh sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng không ngừng của anh khi tất cả các size đều bán hết veo trên cửa hàng trực tuyến.