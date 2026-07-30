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Nữ sinh ngành Sư phạm đăng quang 'Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026'

Văn Sơn
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SVO - Chiếc vương miện của cuộc thi 'Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026' đã thuộc về Vũ Thị Thảo, nữ sinh trường ĐH Hồng Đức. Cô bày tỏ mong muốn trở thành một người trẻ gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.

Vũ Thị Thảo (sinh năm 2003) quê Thanh Hóa. Hiện cô là sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh, khoa Ngoại ngữ, trường ĐH Hồng Đức. Cô sở hữu chiều cao 1,7m cùng số đo hình thể 83-60-93 cm.

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Ngoài danh hiệu Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026, nữ sinh này còn giành giải “Người đẹp ảnh” và "Người đẹp được yêu thích nhất" thông qua cổng bình chọn của cuộc thi.

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Vũ Thị Thảo sở hữu nhan sắc được đánh giá đậm chất 'nàng thơ', thanh tú. Cô nàng gen Z 'gây sốt' khi diện áo dài xuất hiện trên giảng đường với vẻ đẹp trong trẻo. Với chiều cao và vóc dáng lợi thế, cô đã đăng quang đầy thuyết phục.

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Bên cạnh đó, ở phần ứng xử, Vũ Thị Thảo nhận câu hỏi của Tiến sĩ Tâm lí học Lý Thị Mai: "Theo bạn, vẻ đẹp của một Hoa hậu sẽ tồn tại trong bao lâu?".

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Vũ Thị Thảo cho rằng, vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn ở những giá trị người phụ nữ mang lại cho cộng đồng. Theo Vũ Thị Thảo, nhan sắc có thể thay đổi theo thời gian nhưng những đóng góp tích cực sẽ giúp vẻ đẹp được ghi nhớ lâu dài.

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Tân Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 cũng bày tỏ mong muốn trở thành một người trẻ gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam. Người đẹp khép lại phần ứng xử bằng lời khẳng định: "Tôi tự hào nói rằng tôi là người Việt Nam".

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Với chủ đề "Tinh hoa Việt Nam", ngoài danh hiệu Hoa hậu trao cho Vũ Thị Thảo, cuộc thi còn trao danh hiệu Á hậu 1 cho Đinh Ngọc Bảo Châu, Á hậu 2 cho Nguyễn Minh Hoàng Kim. Hai Á hậu 3 của cuộc thi được trao cho Nguyễn Thị Thủy Tiên và Huỳnh Ngọc Phụng.

Văn Sơn
#Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 #Nữ sinh ngành Sư phạm #trường ĐH Hồng Đức #nữ sinh #Người trẻ #gen Z

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