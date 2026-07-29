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Jung Il Woo sát cánh cùng G-Dragon và Song Kang Ho

Tuệ Nghi
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SVO - Jung Il Woo gia nhập Galaxy Corporation, sát cánh cùng G-Dragon và Song Kang Ho.

Nam diễn viên Jung Il Woo đang bắt đầu một bước tiến mới bằng việc hợp tác với Tập đoàn Galaxy.

Ông Choi Yong Ho - Giám đốc điều hành của Tập đoàn Galaxy, cho biết: "Nam diễn viên Jung Il Woo là một ngôi sao Hallyu toàn cầu được yêu mến khắp châu Á. Ngoài việc quản lý đơn thuần, chúng tôi sẽ cùng nhau giới thiệu một mô hình giải trí mới kết hợp nội dung, công nghệ và kinh doanh thương hiệu".

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Sau khi được công chúng biết đến qua bộ phim sitcom High Kick! của đài MBC năm 2006, Jung Il Woo đã được người hâm mộ trong và ngoài nước yêu mến bằng cách xây dựng phong cách diễn xuất độc đáo của riêng mình thông qua các tác phẩm đa thể loại như The Moon Embracing the Sun, The Night Watchman's Journal Cinderella and Four Knights.

Đặc biệt, gần đây Jung Il Woo đang tạo được dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường nội dung toàn cầu. Anh ấy đã thể hiện một khía cạnh mới của bản thân khi đảm nhận vai diễn nhân vật bí ẩn Takigawa trong loạt phim gốc của Amazon Prime, Criminal, được phát hành đồng thời trên toàn thế giới vào ngày 17/7. Bộ phim đã đứng đầu bảng xếp hạng lượt xem trong ba tuần liên tiếp sau khi phát hành, một lần nữa chứng minh khả năng cạnh tranh toàn cầu của nam diễn viên Jung Il Woo.

Hợp đồng độc quyền này báo hiệu sự mở rộng phạm vi hoạt động của Jung Il Woo. Khi Galaxy Corporation tập trung vào việc mở rộng IP nghệ sĩ dựa trên mô hình kinh doanh kết hợp trí tuệ nhân tạo và nội dung, Jung Il Woo được kỳ vọng sẽ thể hiện những bước tiến mới không chỉ trong diễn xuất mà còn thông qua nhiều nội dung và dự án toàn cầu khác nhau.

Tuệ Nghi
#Hợp tác Jung Il Woo và Galaxy Corporation #Chiến lược phát triển nội dung toàn cầu #Mô hình giải trí kết hợp công nghệ #Thành công của diễn viên Hallyu trên thị trường quốc tế #Phát triển thương hiệu nghệ sĩ qua nội dung số

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