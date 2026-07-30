Idris Elba hội ngộ Cynthia Erivo trong 'bom tấn giả tưởng' mới, 'anh tài' Thơm tiết lộ niềm đam mê với Minions

SVO - 'Children of blood and bone' ra mắt không thể hoành tráng hơn với 'dàn sao' đình đám góp mặt. 'Minions và Quái vật' tiếp tục cho thấy sức hút với doanh thu 'khủng' tại Việt Nam.

Quy tụ 'dàn sao' thực lực

Bộ phim Hậu duệ máu và xương - Children of blood and bone chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của nhà văn Tomi Adeyemi. Phim cũng dấu màn trở lại của đạo diễn Gina Prince-Bythewood, người đứng sau tác phẩm The old guard.

Trailer đầu tiên đưa khán giả đến với Orïsha, vương quốc huyền thoại lấy cảm hứng từ châu Phi. Đây là nơi những người sở hữu phép thuật, được gọi là maji, từng nắm giữ sức mạnh phi thường nhưng đã bị nhà vua truy sát tàn bạo đến bờ vực diệt vong. Chứng kiến mẹ mình bị binh lính hoàng gia sát hại ngay từ thuở nhỏ, Zélie (do Thuso Mbedu thủ vai) được thôi thúc phải khôi phục lại sức mạnh đã mất của tộc Maji.

Nhiều năm sau, cô phát hiện bản thân đánh thức được nguồn sức mạnh tưởng chừng đã biến mất và được Mama Agba (do Viola Davis thủ vai) huấn luyện để trở thành một chiến binh.

Đồng hành cùng anh trai Tzain và công chúa Amari, Zélie dấn thân vào hành trình chống lại chế độ cai trị hà khắc của vua Saran. Trailer hé lộ hàng loạt phân cảnh hành động mãn nhãn với những màn đối đầu cận chiến, các nghi lễ ma thuật huyền bí cùng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Orïsha.

Phim được quay chủ yếu tại Nam Phi, với phần lớn các cảnh hành động do chính dàn diễn viên thực hiện, không sử dụng dây cáp hay diễn viên đóng thế. Bên cạnh đó, đội ngũ hóa trang lấy cảm hứng từ nghệ thuật vẽ cơ thể truyền thống của người Yoruba, còn phục trang được thiết kế dựa trên nhiều nền văn hóa khắp châu Phi, góp phần khắc họa một Orïsha hùng vĩ, giàu bản sắc và đậm hơi thở văn hóa.

Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực, dẫn đầu bởi Thuso Mbedu trong vai Zélie. Để hóa thân trọn vẹn vào nữ chiến binh Maji, Thuso Mbedu đã trải qua quá trình tập luyện thể chất khắc nghiệt suốt nhiều tháng.

Đồng hành cùng cô là 'dàn sao' đình đám gồm tài tử Idris Elba trong vai đại tư tế Lekan, Cynthia Erivo trong vai đô đốc Kaea, Viola Davis trong vai Mama Agba và Regina King trong vai nữ hoàng Nehanda. Bên cạnh đó, Chiwetel Ejiofor đảm nhận vai vua Saran tàn bạo.

'Anh tài' Thơm hé lộ là fan của các Minions

Sau 3 tuần công chiếu, Minions và Quái vật vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Không chỉ duy trì sức hút ngoài phòng vé, bộ phim còn liên tục khuấy động mạng xã hội với nhiều hoạt động dành cho người hâm mộ. Đặc biệt, phim lần đầu tổ chức một buổi fan screening tại TP. HCM, với sự góp mặt của 'anh tài' Thơm.

Giọng ca Thơm cho biết, rất yêu thích Minions, đặc biệt phần phim mới ra mắt khiến anh không thể rời mắt. Nam nghệ sĩ còn vui vẻ thể hiện lại động tác “Tutu” xe lửa đáng yêu của các Minions trong phim.

Minions và Quái vật kể câu chuyện về bộ tộc Minions trước khi chúng tìm được “bến đỗ” là Gru trong Kẻ trộm Mặt trăng. Trầy trật tìm vị phản diện xứng tầm, cơ duyên đẩy đưa các "báo thủ màu vàng" bước vào một thế giới hoàn toàn mới, với thời đại phim ảnh bùng nổ tại Hollywood và sự chuyển dịch từ phim câm sang phim có tiếng.

Bộ ba lần này là James, Henry và Ed quyết tâm làm một tác phẩm để đời, nhưng trong quá trình đó chúng đã triệu hồi một thế giới sinh vật huyền bí gồm các quái vật cổ xưa. Với bản tính vụng về nhưng luôn nhiệt tình quá mức, sự xuất hiện của binh đoàn Minions đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của thế giới cả con người lẫn quái vật, tạo nên vô số tình huống dở khóc dở cười.

Phim do đạo diễn Pierre Coffin kiêm lồng tiếng cho các Minion, có sự góp giọng của các diễn viên đình đám như Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg và đặc biệt là sự tái xuất của "cha đẻ Star wars" George Lucas. Tại Việt Nam, nghệ sĩ Trấn Thành sẽ tham gia lồng tiếng cho nhân vật Max - vị đạo diễn tham vọng của Hollywood.