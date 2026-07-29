AAA tiết lộ 2 diễn viên đầu tiên trong dàn line-up

Ngoài danh sách nghệ sĩ biểu diễn đầu tiên, ban tổ chức cũng thông báo vào ngày 29/7 rằng Kim Seon Ho và Go Youn Jung sẽ tham dự lễ trao giải năm nay. Cặp đôi này, từng đóng chung trong bộ phim Can This Love Be Translated?, đã chinh phục khán giả toàn cầu với sự ăn ý ngọt ngào trên màn ảnh.

Trong năm 2026, Kim Seon Ho còn 1 dự án phim truyền hình, "Portraits of Delusion" đóng cặp với Bae Suzy. Còn Go Youn Jung hiện đang có 2 dự án, một điện ảnh là "Nambeol' và một truyền hình là "Moving season 2" đang chờ khởi quay.

Được dẫn chương trình bởi Ji Chang Wook và Jang Won Young, AAA sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6/12, tại Sân vận động Quốc gia Cao Hùng. Trước lễ trao giải, ban tổ chức đã công bố đợt nghệ sĩ biểu diễn đầu tiên vào ngày 28/7, xác nhận gồm LNGSHOT, &TEAM và ATEEZ.