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AAA tiết lộ 2 diễn viên đầu tiên trong dàn line-up

Tuệ Nghi
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SVO - 'Lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) 2026' công bố Kim Seon Ho và Go Youn Jung là những diễn viên đầu tiên được đề cử.

Ngoài danh sách nghệ sĩ biểu diễn đầu tiên, ban tổ chức cũng thông báo vào ngày 29/7 rằng Kim Seon Ho và Go Youn Jung sẽ tham dự lễ trao giải năm nay. Cặp đôi này, từng đóng chung trong bộ phim Can This Love Be Translated?, đã chinh phục khán giả toàn cầu với sự ăn ý ngọt ngào trên màn ảnh.

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Trong năm 2026, Kim Seon Ho còn 1 dự án phim truyền hình, "Portraits of Delusion" đóng cặp với Bae Suzy. Còn Go Youn Jung hiện đang có 2 dự án, một điện ảnh là "Nambeol' và một truyền hình là "Moving season 2" đang chờ khởi quay.
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Được dẫn chương trình bởi Ji Chang Wook và Jang Won Young, AAA sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6/12, tại Sân vận động Quốc gia Cao Hùng. Trước lễ trao giải, ban tổ chức đã công bố đợt nghệ sĩ biểu diễn đầu tiên vào ngày 28/7, xác nhận gồm LNGSHOT, &TEAM và ATEEZ.

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Tuệ Nghi
#Lễ trao giải Asia Artist Awards 2026 #Kim Seon Ho và Go Youn Jung tham dự #dàn diễn viên đề cử và biểu diễn #đóng chung phim Liệu Tình Yêu Có Thể Dịch Chuyển? #chương trình dẫn dắt của Ji Chang Wook và Jang Won Young

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