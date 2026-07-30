Phản hồi của giám đốc điều hành 'Grammy' về BTS

Harvey Mason Jr. đã lên tiếng về quyết định của BTS không gửi nhạc của họ tham dự Lễ trao giải Grammy lần thứ 69: "Tôi rất buồn khi biết BTS đã quyết định không tham gia vào quy trình đề cử giải Grammy năm nay, nhưng với tư cách là một người làm âm nhạc, tôi hiểu và tôn trọng quyết định của họ".

Ông cũng bảo vệ hạng mục mới được giới thiệu "Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất", vốn bị một số người hâm mộ chỉ trích là gạt bỏ các nghệ sĩ châu Á khỏi cuộc đua chính: "Hạng mục nhạc pop châu Á được tạo ra để tôn vinh chiều sâu, sự đa dạng và sự phát triển vượt bậc của nghệ thuật nhạc pop đến từ châu Á. Nhiều hạng mục hơn có nghĩa là nhiều tác phẩm của nghệ sĩ hơn được công nhận. Mục đích không phải là chia rẽ, mà là để mở rộng phạm vi được 15.000 cử tri Grammy công nhận".

Mason lưu ý rằng, việc gửi tác phẩm dự thi ở hạng mục nhạc pop châu Á không loại trừ nghệ sĩ đó khỏi việc được xem xét ở các hạng mục chung như "Bản thu âm của năm" và "Album của năm".

Trong khi đó, ngày 29/7, BTS thông báo sẽ không gửi nhạc của mình tham dự Lễ trao giải Grammy lần thứ 69, dự kiến ​​diễn ra vào tháng 2/2027.

Các thành viên đã chia sẻ quyết định này thông qua tài khoản mạng xã hội cá nhân của họ: "Chúng tôi hy vọng âm nhạc có thể được lắng nghe và yêu thích vì chính bản thân nó, chứ không bị chia rẽ bởi khu vực hay ngôn ngữ", đồng thời cảm ơn ARMY và người nghe vì sự ủng hộ liên tục.

Thông báo này được đưa ra sau khi Viện Hàn lâm Thu âm giới thiệu hạng mục mới "Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất" cho lễ trao giải sắp tới, nhằm vinh danh các tác phẩm nhạc pop được sản xuất tại hoặc được biết đến rộng rãi từ thị trường châu Á. BTS không trực tiếp đề cập đến hạng mục mới này trong tuyên bố của họ.

Trước đó, BTS đã nhận được năm đề cử Grammy, bao gồm ba đề cử liên tiếp cho hạng mục "Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất" và đã phát hành album đầy đủ ARIRANG vào đầu năm nay.