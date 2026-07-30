I-DLE khẳng định vị thế vững chắc tại thị trường nói tiếng Trung

I-DLE được chọn là 'Nhóm nhạc xuất sắc nhất' trong bảng xếp hạng “Nửa đầu năm 2026 tại Hàn Quốc” của TME (Tencent Music Entertainment) Trung Quốc, với mini album thứ chín, We Made, đồng thời cũng đứng đầu bảng xếp hạng album kỹ thuật số bán chạy nhất hằng ngày và hàng tuần của TME. Đặc biệt, đĩa đơn kỹ thuật số Mono (Feat. skaiwater), được I-DLE phát hành vào tháng Một năm ngoái, đã chứng minh sức hút mạnh mẽ khi đồng thời được chọn là "Bài hát hay nhất" và nằm trong Top 10 Bài hát đạt điểm cao nhất. Ca khúc này truyền tải thông điệp tập trung vào bản thân đích thực hơn là ánh nhìn của người khác, được thể hiện qua sự nhạy cảm độc đáo của I-DLE. Ngay sau khi phát hành, nó đã đạt được 'cú ăn ba' trên các chương trình âm nhạc, đánh dấu đĩa đơn kỹ thuật số đầu tiên kể từ khi nhóm ra mắt. Hơn nữa, nó đã chứng minh tầm ảnh hưởng toàn cầu bằng cách đứng đầu bảng xếp hạng Tencent Music Chart và QQ Music Music Video Korea Chart.

Yuqi (tên tiếng Trung là Tống Vũ Kỳ) giành được giải nghệ sĩ solo xuất sắc nhất trên cùng bảng xếp hạng, với đĩa đơn Radio (Dum-Dum) đứng đầu về lượt stream.

Yuqi cùng với các thành viên của nhóm tại Sân bay Quốc tế Incheon tại Unseo-dong, Jung-gu, Incheon vào sáng ngày 30/7 để khởi hành đến Chicago, Mỹ, cho lịch trình concert ‘LOLLAPALOOZA2026 in CHICAGO’. Được công nhận nhờ hoạt động sáng tác và soạn nhạc tích cực, Yuqi đã được thăng cấp lên thành viên chính thức của "Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc", trở thành nữ thần tượng nước ngoài đầu tiên đạt được thành tích này. Tháng Ba vừa qua, cô cũng được 'Tencent Music' vinh danh là "Nữ nghệ sĩ âm nhạc của năm 2026", càng khẳng định vị thế của cô trong vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của nhóm tại thị trường nói tiếng Trung, nơi ca khúc We Made trước đó đã đứng đầu bảng xếp hạng Hàn Quốc của TME và hạng mục bảng xếp hạng K toàn cầu của TME.

I-dle vừa kết thúc các hoạt động quảng bá cho Gimme Dat Love và sẽ biểu diễn tại Lollapalooza ở Chicago, đồng thời tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới SYNCOPATION.