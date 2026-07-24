Gương mặt mới từ 'vũ trụ điện ảnh DC', Jessica Chastain tái xuất với dự án của James Wan

SVO - Những 'siêu phẩm' màn ảnh quốc tế hé lộ thêm loạt thông tin mới, hứa hẹn sẽ 'oanh tạc' phòng vé Việt trong thời gian tới.

Phim kinh dị đầu tiên của nhà DC

CLAYFACE là phim kinh dị đầu tiên của "vũ trụ điện ảnh DC". Đây là phần phim độc lập về nhân vật phản diện khét tiếng tại thành phố Gotham, cũng là một trong những kẻ thù của Batman.

CLAYFACE lột tả hành trình tha hóa đầy kinh hoàng của Matt Hagen, vốn là một tài tử điện ảnh với một tương lai đầy hứa hẹn đang mở ra trước mắt. Sau khi bị những kẻ thuộc thế giới ngầm tại Gotham hãm hại, từ đỉnh cao danh vọng, Hagen trượt dài và trở thành một con quái vật ngập tràn hận thù.

Phim lấy trọng tâm về sự đánh mất bản ngã và nhân tính, một tình yêu độc hại và góc khuất đen tối của những tham vọng khoa học điên cuồng. Thủ vai Clayface là nam diễn viên xứ Wales Tom Rhys Harries, người từng góp mặt trong các bộ phim như The gentlemen hay Doctor who.

Sánh vai cùng anh là Naomi Ackie, vốn quen mặt với khán giả thông qua các tựa phim như Blink twice và Mickey 17. Đạo diễn James Watkins sẽ cầm trịch bộ phim dựa trên kịch bản được chấp bút bởi bậc thầy phim kinh dị Mike Flanagan và Hossein Amini.

Không đặt trọng tâm vào thể loại siêu anh hùng, CLAYFACE mang đến hướng tiếp cận độc đáo của nhà DC khi tạo ra tác phẩm thuần kinh dị đầu tiên trong vũ trụ của mình. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm thị giác đầy u tối, gai góc và mê hoặc của thể loại body horror khiến khán giả nổi gai ốc.

Màn tái xuất ấn tượng của Jessica Chastain

Người mẹ khác - Other mommy là tác phẩm kinh dị mới đến từ nhà sản xuất James Wan và đạo diễn Rob Savage. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy của New York Times năm 2024 Incidents around the house của Josh Malerman, tác giả đứng sau hiện tượng Bird box.

Phim theo chân Bela, là một cô bé 8 tuổi đang phải chứng kiến cuộc hôn nhân của cha mẹ dần tan vỡ. Giữa bầu không khí căng thẳng trong gia đình, một thực thể bí ẩn xuất hiện từ chiếc tủ quần áo trong phòng ngủ và bắt đầu ám ảnh cả ngôi nhà.

Bela gọi nó là "người mẹ khác", bởi sinh vật ấy mang gương mặt giống hệt mẹ ruột của mình. Khi ranh giới giữa người thân và thế lực tà ác dần bị xóa nhòa, cô bé buộc phải đối mặt với cơn ác mộng kinh hoàng ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Bộ phim do Rob Savage đạo diễn, với kịch bản được chắp bút bởi Nathan Elston. Anh là biên kịch từng giành giải của Hiệp hội Biên kịch Mỹ, là một trong những giải thưởng danh giá nhất của ngành biên kịch Hollywood. Đồng thời, anh là một trong những cây bút góp phần làm nên thành công của loạt phim đình đám Succession.

Đảm nhận vai kép trong phim là nữ diễn viên đoạt giải Oscar Jessica Chastain, khi hóa thân đồng thời thành Ursula (mẹ của Bela) và "người mẹ khác", hiện thân của thực thể tà ác. Đồng hành cùng Jessica Chastain là Jay Duplass, gương mặt quen thuộc của series Percy Jackson and the Olympians, trong vai cha của Bela.

Vai cô bé Bela được giao cho diễn viên trẻ Arabella Olivia Clark, người từng góp mặt trong The housemaid. Phim còn có sự tham gia của nữ diễn viên Dichen Lachman, Arian Moayed và "huyền thoại màn ảnh" Karen Allen, nữ diễn viên gắn liền với vai Marion Ravenwood trong loạt phim Indiana Jones.

Phiên bản điện ảnh của thương hiệu đình đám Umamusume

Sau thời gian dài được người hâm mộ mong đợi, Umamusume: Pretty derby – Khởi đầu kỷ nguyên mới sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của thương hiệu Umamusume: Pretty derby, loạt game và anime đình đám của Cygames từng tạo nên "cơn sốt" tại Nhật Bản.

Ý tưởng cốt lõi của phim là "nhân cách hóa" những huyền thoại ngựa đua ngoài đời thực thành các cô gái anime được gọi là Umamusume. Sau nhiều năm thành công với game và anime, thế giới của những "cô gái ngựa" lần đầu tiên được đưa lên màn ảnh rộng với nhân vật chính là Jungle Pocket. Đây là một cô gái tự do và nhiệt huyết trên hành trình chinh phục danh hiệu mạnh nhất.

Không chỉ mang đến những màn bứt tốc nghẹt thở trên đường đua, bộ phim còn khéo léo kết hợp tinh thần thể thao với văn hóa thần tượng đặc trưng của Nhật Bản. Những cuộc đua gay cấn với nhịp phim dồn dập, hình ảnh mãn nhãn và âm thanh sống động kết hợp cùng tạo hình dễ thương và các giai điệu sôi động sẽ khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình.

Ra mắt tại Nhật Bản vào năm 2024, phim nhanh chóng tạo được tiếng vang khi bán hơn 226.000 vé chỉ trong 3 ngày đầu công chiếu, thu về khoảng 354 triệu yên doanh thu mở màn và vượt mốc 1,4 tỷ yên doanh thu nội địa.

Thành tích này tiếp tục khẳng định sức hút của những “cô gái ngựa” trên màn ảnh rộng, hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm mới mẻ cho khán giả yêu thích anime trong mùa Hè này.