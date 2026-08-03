'Góc khuất' của Địch Lệ Nhiệt Ba 'tạo nhiệt'

SVO - Địch Lệ Nhiệt Ba được chụp ảnh khi rời khỏi một sự kiện của thương hiệu, diện một chiếc váy dài lộng lẫy kết hợp với quần jeans và dép lê, tạo nên sự tương phản nổi bật, nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Ngày 2/8, Địch Lệ Nhiệt Ba tham dự sự kiện của một thương hiệu tại Quảng Châu, gây ấn tượng mạnh với khán giả trong chiếc váy dạ hội cao cấp.

Sau sự kiện, trời bắt đầu mưa, và cô được chụp ảnh khi rời khỏi địa điểm với chiếc quần jeans xanh lấp ló dưới váy và đi dép lê, tạo nên sự tương phản rõ rệt với vẻ ngoài thanh lịch trên sân khấu của cô.

Sự kiện được tổ chức tại một sảnh ngoài trời của trung tâm mua sắm, bao gồm cả các vị trí để quay phim từ trên cao. Chiếc váy dài không có lớp lót để nâng đỡ, vì vậy việc mặc quần jeans bên trong sẽ giúp tránh được mọi sự cố về trang phục. Váy dài hạn chế cử động và tiềm ẩn rủi ro cao khi lên xuống cầu thang hoặc đi qua đám đông, trong khi quần jeans cho phép tự do di chuyển hơn.

Hôm đó, trời bất chợt đổ mưa, và chiếc quần jeans giúp cô giữ ấm. Sau giờ làm, cô có thể cởi váy ra và đi mà không cần phải thay quần áo. Hầu hết các cuộc thảo luận đều cho rằng, Địch Lê Nhiệt Ba không cố tình duy trì hình ảnh hoàn hảo. Cô chỉn chu trước ống kính trên sân khấu, còn thoải mái với chính mình ngoài đời, và thái độ thư thái, chân thật đó đặc biệt dễ mến.

Bộ phim điện ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đậu Kiêu, "The Legend of Sun and Moon" kể về chuyện tình lãng mạn huyền thoại xoay quanh Chang E, một người phàm mang dòng máu bất tử, và Hou Yi, hậu duệ đời thứ chín của một gia tộc cung thủ thần thánh, đang chờ lịch lên sóng.