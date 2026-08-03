Lee Min Ho trở lại với vai trò nhà báo

SVO - Lee Min Ho vào vai một nhà báo tân binh dấn thân điều tra sự thật đằng sau một vụ ám sát bất thành, trong bộ phim mới 'Assassins'.

Assassins kể về cuộc điều tra bí ẩn và những thế lực đứng sau vụ xả súng ngày 15/8 gây chấn động Hàn Quốc.

Lee Min Ho vào vai Young Il, một nhà báo tân binh của tờ Dongseong Ilbo. Trong khi đưa tin về lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng, Young Il chứng kiến ​​vụ ám sát hụt đệ nhất phu nhân cùng những nạn nhân vô tội ở cự ly gần. Sau khi chứng kiến ​​vụ việc, anh dũng cảm lao vào cuộc điều tra để tìm ra sự thật.

Trong những hình ảnh mới được công bố, Young Il thể hiện sự quyết tâm không sợ hãi của một nhà báo tân binh không ngừng theo đuổi sự thật.

Phim dự kiến lên sóng vào tháng Chín.

Trước đó, "Assassins" của đạo diễn Hur Jin Ho cũng được mời tham dự phần Gala Presentations của Liên hoan phim Quốc tế Toronto lần thứ 51, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 20/9/2026, tại Toronto, Canada. Liên hoan phim Quốc tế Toronto được coi là một trong bốn liên hoan phim hàng đầu thế giới, cùng với Cannes, Berlin và Venice. Phần Gala Presentations, nơi "Assassins" được chọn, là một phần chính tiêu biểu từng mời các bộ phim Hàn Quốc có cả sức hút đại chúng và giá trị nghệ thuật. Với thành tích này, đạo diễn Hur Jin Ho đã đạt được kỳ tích đáng kể khi được mời tham dự cùng hạng mục này lần thứ ba sau "Dangerous Liaisons", năm 2012 và "A Normal Family", năm 2023. Cameron Bailey - Giám đốc điều hành của Liên hoan phim quốc tế Toronto, đã nâng cao kỳ vọng khi tuyên bố: "Assassins là một câu chuyện đầy kịch tính đề cập đến một chương gây chấn động trong lịch sử Hàn Quốc, được thể hiện một cách xuất sắc bởi đạo diễn Hur Jin Ho, một trong những đạo diễn phim được yêu mến nhất của chúng ta. Diễn xuất của dàn diễn viên, dẫn đầu là Yoo Hae Jin, Park Hae Il và Lee Min Ho, cũng rất tuyệt vời".