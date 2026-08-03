Lee Min Ho trở lại với vai trò nhà báo

SVO - Lee Min Ho vào vai một nhà báo tân binh dấn thân điều tra sự thật đằng sau một vụ ám sát bất thành, trong bộ phim mới 'Assassins'.
Assassins kể về cuộc điều tra bí ẩn và những thế lực đứng sau vụ xả súng ngày 15/8 gây chấn động Hàn Quốc.
Lee Min Ho vào vai Young Il, một nhà báo tân binh của tờ Dongseong Ilbo. Trong khi đưa tin về lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng, Young Il chứng kiến vụ ám sát hụt đệ nhất phu nhân cùng những nạn nhân vô tội ở cự ly gần. Sau khi chứng kiến vụ việc, anh dũng cảm lao vào cuộc điều tra để tìm ra sự thật.
Trong những hình ảnh mới được công bố, Young Il thể hiện sự quyết tâm không sợ hãi của một nhà báo tân binh không ngừng theo đuổi sự thật.
Bộ phim theo dõi bí ẩn xung quanh "vụ bắn tỉa ngày 15/8", trong đó Đệ nhất phu nhân bị Mun Se Gwang, một người Hàn Quốc cư trú tại Nhật Bản, bắn chết khi Tổng thống Park Chung Hui đang phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng lần thứ 29, được tổ chức tại Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc, ở Jangchung-dong, Jung-gu, Seoul, vào ngày 15/8/1974. Bộ phim sẽ giải quyết bí ẩn của ngày hôm đó dựa trên lời khai và hồ sơ cho thấy Mun Se Gwang đã bắn bốn phát súng, nhưng nhiều tiếng súng khác đã được nghe thấy tại hiện trường.