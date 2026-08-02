Cột mốc 18 tuổi rực rỡ của nữ sinh 'siêu ngoại ngữ' vào vòng Chung khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

SVO - Thuộc nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất ở khu vực miền Bắc bước vào vòng Chung khảo toàn quốc ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’, Phạm Vân Hà, quê Hải Phòng, đón tuổi 18 đầy rực rỡ khi vừa chờ kết quả thi đại học, vừa tham gia cuộc thi nhan sắc cấp Quốc gia.

Phạm Vân Hà (sinh năm 2008) vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hiện tại, cô đang chờ điểm chuẩn và kết quả chính thức cho nguyện vọng theo đuổi khối ngành Y khoa - Răng Hàm Mặt. Vân Hà từng đạt Học sinh Giỏi cấp Thành phố môn Sinh học và giải Khuyến khích Olympic Hóa học.

Hà muốn mang đến cuộc thi hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, đẹp bằng tri thức, toả sáng bằng trái tim nhân ái của một người làm ngành y tương lai.

Ngoài sở hữu chiều cao 1,74m cùng đôi chân dài miên man, Vân Hà còn gây ấn tượng khi sở hữu các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS 7.5 tiếng Anh và DELF B2 tiếng Pháp. Đây là một trong những lợi thế đưa cô gái 18 tuổi này bước vào Chung khảo toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2026.

Khi được gọi tên trong danh sách vào vòng Chung khảo toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2026, điều đầu tiên Vân Hà nghĩ đến là gì?

Ngay khoảnh khắc đó, điều đầu tiên hiện lên trong đầu mình chính là "vỡ òa" và lòng biết ơn sâu sắc. Mình cảm thấy biết ơn gia đình và những người đã luôn đồng hành, động viên mình trong suốt thời gian qua. Ngay sau cảm giác hạnh phúc ấy là một sự háo hức lớn lao vì cánh cửa đến với hành trình thanh xuân rực rỡ nhất đang chào đón.

Trải qua vòng nhân trắc học, các chuyên gia có những chia sẻ như thế nào về Vân Hà?

Trải qua vòng nhân trắc học với chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng 78-63-94cm, các chuyên gia có dành lời khen cho tỷ lệ hình thể của mình khi sở hữu đôi chân dài cân đối với cơ thể, cùng đường thắt eo rõ nét. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đưa ra một vài góp ý rất chuyên nghiệp và hữu ích giúp mình hiểu thêm về cơ thể để hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 ở tuổi 18, Vân Hà mong chờ những trải nghiệm như thế nào?

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 ở cột mốc tuổi 18 rực rỡ, mình mong chờ, đây sẽ là một thử thách lớn để bản thân bước ra khỏi “vùng an toàn”, trau dồi kinh nghiệm sống và trưởng thành hơn từng ngày.

Ở tuổi 18 tham gia cuộc thi nhan sắc cấp Quốc gia, gia đình dành sự ủng hộ và chuẩn bị cho Vân Hà ra sao?

May mắn lớn nhất của mình là luôn có gia đình ở bên. Bố mẹ luôn dành cho mình sự quan tâm, động viên tích cực và tôn trọng mọi quyết định của con gái. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất, là nơi tiếp cho mình thêm sức mạnh và sự bình yên để có thể thăng hoa hết mình trên sân khấu.

Là một trong các thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi, Vân Hà đã có những chuẩn bị như thế nào để bước vào hành trình lần này?

Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất tại cuộc thi năm nay, mình biết mình còn nhiều điều phải học hỏi. Để chuẩn bị hành trang vững chắc nhất, mình đã chủ động tham gia lớp học kỹ năng catwalk, chăm chỉ luyện tập thể thao để rèn luyện vóc dáng săn chắc. Đồng thời, mình trau dồi thêm tri thức và vốn sống để có một tâm thế tự tin, bản lĩnh nhất khi bước vào “nhà chung”.

Năm nay, cuộc thi sẽ tổ chức tại TP. Hải Phòng, được ví là "cái nôi" của nhan sắc Việt. Điều này có tạo áp lực, khi đây cũng là quê hương của Vân Hà?

Được đứng trên chính mảnh đất Hải Phòng quê hương mình để tham gia cuộc thi nhan sắc lớn nhất quốc gia là một niềm tự hào và hạnh phúc vô cùng lớn. Thay vì cảm thấy áp lực, mình tự đặt cho bản thân sứ mệnh của một “đại sứ du lịch”. Mình muốn tận dụng cơ hội này để giới thiệu đến tất cả các bạn thí sinh và khán giả cả nước về một Hải Phòng không chỉ phát triển năng động, giàu truyền thống mà còn vô cùng ấm áp và hiếu khách.

Trong số các Hoa hậu, Á hậu đến từ TP. Hải Phòng đăng quang tại Hoa hậu Việt Nam, Vân Hà dành sự ngưỡng mộ cho ai và vì sao?

Hải Phòng từ lâu đã được mệnh danh là “cái nôi” của nhan sắc Việt. Trong số các đàn chị đi trước, mình dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho chị Nguyễn Thị Huyền – niềm tự hào lớn của đất Cảng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004. Chị sở hữu nhan sắc phúc hậu, đậm chất truyền thống, cùng một trí tuệ và bản lĩnh đáng ngưỡng mộ. Hình ảnh Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tài năng, kín tiếng và luôn giữ gìn phẩm chất thanh lịch chính là tấm gương sáng để mình noi theo.

Cảm ơn Phạm Vân Hà!