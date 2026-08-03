Hà Phương hội ngộ Minh Tuyết tiết lộ chuyện đặc biệt về 'gia đình tỷ phú' của cô

SVO - Xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ mới đây, hai chị em ca sĩ đình đám của làng nhạc Việt, Hà Phương và Minh Tuyết khiến công chúng bất ngờ với 'nhan sắc không tuổi'.

Hà Phương ghi dấu ấn với vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng. Bộ trang phục được Chung Thanh Phong thực hiện bằng kỹ thuật xếp nếp thủ công, kết hợp phom dáng điêu khắc và cấu trúc bất đối xứng ở phần vai.

'Nữ ca sĩ tỷ phú' được khen ngợi khi khéo léo kết hợp phong cách cá nhân lẫn đường nét thiết kế tinh tế của Chung Thanh Phong. Là người luôn quan niệm mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều cần được đầu tư nghiêm túc, Hà Phương không xem thời trang đơn thuần là việc khoác lên mình một bộ trang phục đẹp. Với cô, mỗi lần xuất hiện là cơ hội kể một câu chuyện thông qua hình ảnh.

“Tôi luôn muốn mỗi lần xuất hiện đều có một câu chuyện riêng. Khi mặc thiết kế này, tôi không chỉ nghĩ đến chiếc váy mà còn muốn tạo nên một hình ảnh hoàn chỉnh để mọi chi tiết đều có sự kết nối với nhau”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Màn hội ngộ của Hà Phương và Minh Tuyết cũng được khán giả yêu thích, bởi hai giọng ca đã lâu mới xuất hiện chung tại một sự kiện giải trí. Nếu Hà Phương lựa chọn gam trắng thanh lịch thì Minh Tuyết lại gây ấn tượng với thiết kế đầm đen ôm sát, mang vẻ đẹp hiện đại và cá tính. Hai phong cách đối lập nhưng cùng nhau tạo nên một khung hình nổi bật trên thảm đỏ. Hai chị em thu hút sự quan tâm của giới truyền thông.

Đối với Hà Phương, đây cũng là dịp hiếm hoi hai chị em cùng góp mặt tại một sự kiện thời trang lớn ở Việt Nam. Dù mỗi người theo đuổi một hướng đi nghệ thuật riêng, cả hai vẫn luôn dành cho nhau sự đồng hành và ủng hộ trong những cột mốc quan trọng của sự nghiệp.

Hà Phương cho biết sẽ tạm gác công việc trong ít ngày để cùng gia đình thực hiện chuyến du lịch đã được lên kế hoạch từ trước. Nữ ca sĩ chia sẻ, mùa Hè năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt khi con gái lớn đã bước vào tuổi trưởng thành. Còn cô con gái nhỏ cũng đã vào đại học. Cả hai đều có lịch học, bạn bè và những kế hoạch riêng. Vì vậy, cả gia đình phải chủ động ngồi lại để sắp xếp thời gian phù hợp cho một kỳ nghỉ chung.

“Ngày các con còn nhỏ, vợ chồng tôi là người quyết định lịch trình của cả nhà. Bây giờ, các con đã lớn, có cuộc sống và những kế hoạch riêng nên để cả gia đình cùng thu xếp được một chuyến đi cũng không còn dễ như trước. Có lẽ vì vậy, mỗi lần cả nhà có thể cùng nhau nghỉ ngơi lại càng đáng quý hơn. Sau những ngày làm việc liên tục, tôi luôn trân trọng khoảng thời gian được ở bên gia đình để cân bằng lại năng lượng trước khi bước vào những dự án mới”, Hà Phương tiết lộ.