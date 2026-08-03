'Bức thư tình' ăn khách nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc 'đổ bộ' phòng vé Việt

SVO - 'Thư tình gửi ngoại - Dear you' được xem là một 'hiện tượng điện ảnh' của đạo diễn Lam Hồng Xuân. Bộ phim 'công phá' phòng vé Trung Quốc và các nước Đông Nam Á và chuẩn bị cập bến rạp chiếu Việt.

Thư tình gửi ngoại lọt vào top 50 tác phẩm ăn khách nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc (291 triệu đôla Mỹ). Phim lấy bối cảnh Trung Quốc (Quảng Đông) và Thái Lan vào thập niên 1950. Tác phẩm của Lam Hồng Xuân tái hiện tình yêu và cuộc đời của Diệp Thục Như (Ngô Thiếu Khanh đóng) - một tiểu thư xinh đẹp đã trốn nhà đi theo chàng trai nghèo Trịnh Mộc Sinh (Vương Ngạn Đồng đóng).

Thục Như và Mộc Sinh đến với nhau bằng tình yêu, ở lại với nhau bằng chữ thương. Nhưng số phận đưa đẩy cả hai tạm xa nhau vì mưu sinh. Thư tay trở thành phương tiện duy nhất để họ trút bầu tâm sự, để gửi gắm tình cảm, ước mơ đoàn tụ, trở thành một gia đình thực sự.

Đạo diễn Lam Hồng Xuân từng chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, câu chuyện hay không nhất thiết phải hư cấu, nhào nặn. Từ phim có thể nhìn ra từ đời sống, chắt lọc từ tình cảm của những người bình thường".

Điều khiến khán giả cảm thấy tình yêu sâu sắc và được chữa lành khi xem Thư tình gửi ngoại còn nằm ở cách truyền tải rất đời của Lam Hồng Xuân. Như một người đi tìm ký ức, vị đạo diễn này đã phác họa lại một giai đoạn trong quá khứ với những gì xúc động và tự nhiên nhất.

Để hiểu cách người ta đã yêu và sống như thế nào, đạo diễn đã dành 10 năm để thu thập tài liệu, gặp gỡ và trò chuyện gần 300 gia đình người Hoa ở nước ngoài.

Công việc điền dã này không chỉ mang lại nguồn chất liệu quý giá mà còn trực tiếp được thể hiện qua những khuôn hình, với màu sắc và thẩm mỹ đầy tính hoài niệm nhưng cũng rất chân thực.

Những lá thư tựa những bài thơ, những nỗi nhớ niềm mong đôi khi được hình tượng và ẩn dụ hóa khác xa với ngôn ngữ và cách thể hiện tình yêu của thế hệ trẻ hiện nay.

Nhưng chính yếu tố có phần xa lạ này lại mở ra một cách nhìn về thế hệ đi trước, về cách họ bày tỏ tình cảm với người khác, về cách họ đã dám yêu và dám sống.