TUIDE: Làn sóng mới trên thị trường âm nhạc toàn cầu lứa tuổi 15-20

SVO - Nhóm nhạc nữ mới TUIDE của HYBE sẽ ra mắt vào ngày 24/8. Bảy thành viên với bảy nhan sắc riêng biệt được tiết lộ lần đầu tiên.

Nhóm nhạc nữ mới của HYBE, TUIDE, sẽ chính thức ra mắt vào ngày 24/8 với việc phát hành mini-album đầu tiên, TUNE & PLAY. Là nhóm nhạc đầu tiên được giới thiệu bởi công ty quản lý mới của HYBE, ABD, nhóm đang thu hút sự chú ý từ ngành công nghiệp âm nhạc bởi đội hình bảy thành viên với những cá tính riêng biệt.

Những bức ảnh được công bố giới thiệu bảy thành viên: Sohee, Soyeon, Elena, Jia, Saki, Se-ah và Lee Ha-ni. Trên nền logo nhóm đầy màu sắc, họ đồng thời thể hiện tinh thần tự do đặc trưng của những người sinh từ năm 2006 đến 2011, cùng với vẻ ngoài lạnh lùng và tinh tế.

Các thành viên, chủ yếu là cựu thực tập sinh của PLEDIS Entertainment và bao gồm cả Soyeon, em gái của Jihyo (TWICE), thu hút người xem bằng sự hiện diện không thể phủ nhận của họ.

Mini-album đầu tiên TUNE & PLAY hướng đến việc kết hợp hài hòa các ngôn ngữ âm nhạc đa dạng vào một nhịp điệu duy nhất, tối đa hóa niềm vui được khám phá thông qua quá trình này. Được đặc trưng bởi âm thanh vượt qua ranh giới của các thế hệ, văn hóa và ngôn ngữ, âm nhạc của TUIDE được kỳ vọng sẽ tạo nên một làn sóng mới trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

TUIDE đã tổ chức sự kiện ra mắt trước trực tiếp TUIDE EXCLUSIVE PREVIEW [PLAYGROUND] vào ngày 1 và 2/8, nơi họ đã trình diễn trước một số bài hát trong album của mình. Màn trình diễn xuất sắc và tài năng âm nhạc của các thành viên đã lay động sâu sắc khán giả có mặt tại địa điểm và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình.