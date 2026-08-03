Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ giản dị 'bắt mắt' trên đường phố Thượng Hải

SVO - Triệu Lệ Dĩnh được bắt gặp trên đường phố Thượng Hải. Diện áo ba lỗ và quần ống rộng, phần lưng của cô ấy rất 'bắt mắt', toát lên vẻ giản dị và thoải mái.

Mới đây, một số cư dân mạng đã bắt gặp cô trên đường phố Thượng Hải. Và ngay lập tức bài đăng với tựa: "Phát hiện Triệu Lệ Dĩnh diện áo ba lỗ dạo bước trên phố" ngay lập tức lan truyền rộng rãi.

Diện một chiếc áo ba lỗ cùng quần jeans ống rộng màu xanh nhạt, đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh navy che mái tóc ngắn xoăn mới uốn, đeo chiếc túi chéo màu đen cùng chiếc áo khoác chống nắng trên tay, hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh giản dị sải bước trên phố cùng một người bạn, không có vệ sĩ hay trợ lý lại khiến cộng đồng mạng 'chết mê chết mệt'.

Hai tuần trước tại sự kiện Satin Art Realm của Givenchy cũng tại Thượng Hải, Triệu Lệ Dĩnh diện một chiếc váy dạ hội hở lưng, buộc nơ màu đen từ bộ sưu tập Thu/Đông 2026 của Givenchy. Khi đó, những múi cơ săn chắc ở cẳng tay và vai của cô đã khiến hashtag "Zhao Liying (Triệu Lệ Dĩnh), bậc thầy cử tạ" trở thành xu hướng trên mạng xã hội suốt cả ngày.

Lần này, cô hoàn toàn chuyển từ phong cách haute couture thảm đỏ sang phong cách đường phố, nhưng chiếc áo hai dây lại một lần nữa tôn lên phần lưng 'gây sốt'. Ấn tượng hơn nữa là trong những bức ảnh chưa chỉnh sửa chụp từ phía sau, phần cơ lưng của Triệu Lệ Dĩnh săn chắc, mịn màng và rõ nét.

Ở tuổi U40, cơ lưng săn chắc đó là kết quả của hai tháng tập luyện chuyên tâm tại phòng gym trước khi quay phim We Girls của Phùng Tiểu Cương. Trung bình cô tập hơn 3 tiếng mỗi ngày, gồm tập squat có tạ, quăng dây thừng và tạ ấm, giảm 5% lượng mỡ cơ thể và phát triển cơ lưng rộng thành loại cơ thường được gọi là "cơ bướm" (hình dáng giống cánh bướm ở phần lưng). Ngay cả khi quay phim Sở Kiều Truyện 2, nơi phải mặc áo giáp nặng và thực hiện các cảnh hành động, Triệu Lệ Dĩnh vẫn không quên việc rèn luyện thể lực, khi luôn mang theo dây kháng lực và thảm yoga trong vali.