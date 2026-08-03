Bố mẹ của Trương Lăng Hách lên 'hot search'

Mới đây, một bức ảnh gia đình của Trương Lăng Hách và bố mẹ đã lan truyền trên mạng. Trong ảnh, mẹ anh có dáng vẻ dịu dàng, bố anh thì cao ráo, cả ba người đứng cạnh nhau trong một khung cảnh ấm áp và đầy tình yêu thương. Đây cũng là lần đầu tiên ảnh của bố mẹ Trương Lăng Hách được công khai rộng rãi.

Ai cũng biết Trương Lăng Hách chắc chắn là một nhân vật có 'giá trị cao' trong làng giải trí Trung Quốc. Trương cao 1m90 với đường nét khuôn mặt nổi bật và trí thông minh vượt trội cùng vẻ ngoài điển trai như vậy, việc công chúng tò mò về ngoại hình của bố mẹ anh cũng là điều dễ hiểu. Trước đây, mẹ của Trương Lăng Hách từng gây xôn xao trên mạng xã hội vì rất giống nữ diễn viên Châu Vũ Đồng, qua một bức ảnh cũ chụp lại khoảnh khắc mẹ bế anh hồi nhỏ.

Theo thông tin được biết, bố của Trương Lăng Hách cao 1m86. Chiều cao và làn da trắng của anh hoàn toàn thừa hưởng từ cha. Trong khi, đôi mắt hình quả hạnh, sống mũi cao, đường quai hàm thanh tú và vị trí nốt ruồi trên mũi đều rất giống mẹ anh hồi trẻ. Hai mẹ con được miêu tả là "giống hệt nhau". Trương Lăng Hách được ca ngợi là "trúng số độc đắc về gen", thừa hưởng chính xác những gen trội của cả cha lẫn mẹ, và được coi là đại diện cho "sự thừa hưởng gen có chọn lọc" trong ngành giải trí Trung Quốc.

Cha mẹ Trương Lăng Hách thường lái xe bốn tiếng đồng hồ từ Vô Tích đến Hành Điền (khoảng 320 km đường bộ) để mang cho anh món sườn heo chua ngọt tự làm và mì cay. Mẹ anh có thói quen tự tay đan cho anh một chiếc áo len mỗi năm làm quà sinh nhật, chiếc áo mới nhất được làm từ 222 mảnh hoa hình lục giác, mất 60 ngày để hoàn thành.

Mặc dù lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động bình thường, cha là công chức nhà nước và mẹ là bác sĩ đã nghỉ hưu, không có kinh nghiệm trong ngành giải trí hay nguồn lực kinh doanh, nhưng chính tình yêu thương của bố mẹ lại là nguồn tự tin lẫn động lực lớn nhất của Trương Lăng Hách.