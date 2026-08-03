Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Bố mẹ của Trương Lăng Hách lên 'hot search'

Thuý Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Mẹ của Trương Lăng Hách lần đầu tiên công khai chia sẻ bức ảnh gia đình, khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' chỉ biết thốt: 'Anh đúng là trúng số độc đắc về gen'.

Mới đây, một bức ảnh gia đình của Trương Lăng Hách và bố mẹ đã lan truyền trên mạng. Trong ảnh, mẹ anh có dáng vẻ dịu dàng, bố anh thì cao ráo, cả ba người đứng cạnh nhau trong một khung cảnh ấm áp và đầy tình yêu thương. Đây cũng là lần đầu tiên ảnh của bố mẹ Trương Lăng Hách được công khai rộng rãi.

gia-dinh-truong-lang-hach.jpg

Ai cũng biết Trương Lăng Hách chắc chắn là một nhân vật có 'giá trị cao' trong làng giải trí Trung Quốc. Trương cao 1m90 với đường nét khuôn mặt nổi bật và trí thông minh vượt trội cùng vẻ ngoài điển trai như vậy, việc công chúng tò mò về ngoại hình của bố mẹ anh cũng là điều dễ hiểu. Trước đây, mẹ của Trương Lăng Hách từng gây xôn xao trên mạng xã hội vì rất giống nữ diễn viên Châu Vũ Đồng, qua một bức ảnh cũ chụp lại khoảnh khắc mẹ bế anh hồi nhỏ.

truong-lang-hach.jpg

Theo thông tin được biết, bố của Trương Lăng Hách cao 1m86. Chiều cao và làn da trắng của anh hoàn toàn thừa hưởng từ cha. Trong khi, đôi mắt hình quả hạnh, sống mũi cao, đường quai hàm thanh tú và vị trí nốt ruồi trên mũi đều rất giống mẹ anh hồi trẻ. Hai mẹ con được miêu tả là "giống hệt nhau". Trương Lăng Hách được ca ngợi là "trúng số độc đắc về gen", thừa hưởng chính xác những gen trội của cả cha lẫn mẹ, và được coi là đại diện cho "sự thừa hưởng gen có chọn lọc" trong ngành giải trí Trung Quốc.

truong-lang-hach-2.jpg

Cha mẹ Trương Lăng Hách thường lái xe bốn tiếng đồng hồ từ Vô Tích đến Hành Điền (khoảng 320 km đường bộ) để mang cho anh món sườn heo chua ngọt tự làm và mì cay. Mẹ anh có thói quen tự tay đan cho anh một chiếc áo len mỗi năm làm quà sinh nhật, chiếc áo mới nhất được làm từ 222 mảnh hoa hình lục giác, mất 60 ngày để hoàn thành.

Mặc dù lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động bình thường, cha là công chức nhà nước và mẹ là bác sĩ đã nghỉ hưu, không có kinh nghiệm trong ngành giải trí hay nguồn lực kinh doanh, nhưng chính tình yêu thương của bố mẹ lại là nguồn tự tin lẫn động lực lớn nhất của Trương Lăng Hách.

w700d1q75cms.jpg
gia-dinh-truong-lang-hach-1.jpg
Thuý Phương
#gia đình Trương Lăng Hách #di truyền gen nổi bật #ảnh gia đình công khai #ảnh hưởng từ cha mẹ #đời sống gia đình trong giải trí

Xem thêm

Chủ đề

BÀN TRÒN SHOWBIZ

BÀN TRÒN SHOWBIZ

Cùng chuyên mục