Câu chuyện cuộc đời 'lay động' lòng người của Trương Bá Chi

SVO - Từ hình ảnh 'Liễu Phiêu Phiêu' đến người mẹ đơn thân và màn tái xuất sự nghiệp âm nhạc. Dường như, câu chuyện cuộc đời Trương Bá Chi ở tuổi 46 còn lay động lòng người hơn bất kỳ kịch bản phim nào.

Đứng dưới ánh đèn sân khấu tại một sự kiện ở Bắc Kinh, Trương Bá Chi ở tuổi 46 toát lên vẻ cuốn hút đầy ấn tượng: Bộ suit lụa satin đen và góc nghiêng chân thực không qua chỉnh sửa. Những đường nét thanh tú trên gương mặt vẫn vẹn nguyên, dù ánh mắt cô giờ đây đã mang chiều sâu trầm lắng hơn.

Không còn ai gọi cô là "nàng tiên" nữa, nhưng những lời cô nói: "Tôi chưa bao giờ rời bỏ nghề. Tôi chỉ đang chờ đợi một vai diễn thực sự xuất sắc" lại lay động lòng người hơn cả câu thoại từng khiến khán giả rơi lệ khi cô vào vai Liễu Phiêu Phiêu: "Nếu em không đi làm, anh có nuôi em không?". Ngày ấy, cô là cô gái trẻ bị cuốn theo dòng chảy của số phận, còn hôm nay, cô là người phụ nữ trung niên đang vững vàng làm chủ cuộc đời mình.

Cô chưa bao giờ thực sự biến mất trong suốt những năm qua. Cô chỉ đơn giản là chuyển hướng sang một hành trình khác. Khi ba cậu con trai lớn dần từ thuở còn quấn tã đến tuổi thiếu niên, cô luôn hiện diện trong từng cột mốc: từ việc kèm con làm bài tập, tập đàn piano cho đến những buổi học bơi. Cô biến danh xưng "mẹ đơn thân" thành một hành động chủ động, không phải gánh nặng thụ động, mà là một lựa chọn đầy bản lĩnh.

Trong khi người khác đổ xô duy trì sự nghiệp bằng cách bán hàng qua livestream, cô lặng lẽ trở lại phòng thu để ghi âm những ca khúc mới. Khi đồng nghiệp trong ngành than phiền về sự khan hiếm kịch bản hay, cô lại ký hợp đồng với Warner Music, gửi gắm câu chuyện cuộc đời mình vào giai điệu của bài hát AS YOU GROW UP. Giọng hát của cô có thể không còn sự trong trẻo của thời thanh xuân, nhưng nó đã chín muồi như trà Phổ Nhĩ lâu năm mang chút vị chát nhẹ nhưng rồi lại đọng lại dư vị ngọt ngào sâu lắng. Câu hát "Vậy ra, trưởng thành nghĩa là học cách để những giọt nước mắt rơi trong im lặng" đã chạm đến trái tim của thế hệ 9X.

Cô không chối bỏ những dấu vết mà thời gian để lại trên cơ thể mình. Khi ống kính máy quay lướt qua bắp tay và bắp chân có phần đầy đặn hơn xưa, và cư dân mạng xôn xao bàn tán về việc "nhan sắc xuống dốc" của cô, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi nuôi con khôn lớn, vòng eo có thể nở ra, nhưng trái tim tôi thì không hề béo lên". Đó là một lời bộc bạch đầy chân thực.

Trương Bá Chi trở lại sân khấu với vai trò khách mời tại concert ở Hồng Kông (Trung Quốc) bên cạnh Lý Hạo.

Thay vì cố níu giữ ảo ảnh tuổi mười tám, cô quan tâm hơn đến việc liệu mình có thể hóa thân thành một người phụ nữ đích thực ở tuổi bốn mươi sáu hay không? Cô không từ bỏ nghề diễn, cũng chẳng chạy theo mọi lời mời. Cô chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ đợi một vai diễn xứng tầm với chiều sâu trải nghiệm cuộc đời mình. Không phải vì thiếu lời mời. Cô nhận được vô số kịch bản nhưng chỉ chọn đúng ba cái. Một kịch bản được dùng để đọc truyện trước giờ đi ngủ cho các con trai, một cái khác bị xé ra để tập viết thư pháp và kịch bản thứ ba bị trả lại sau khi cô dùng bút đỏ khoanh tròn ba chỗ mà cô cảm thấy cách viết "thiếu chân thực".

Đặc điểm này đã được một giám đốc của Warner Music xác nhận trong một cuộc phỏng vấn khi thu âm ca khúc AS YOU GROW UP, cô đã hát đi hát lại câu về "căn bếp lúc 3h sáng" tới mười bảy lần. Vấn đề không nằm ở cao độ hay kỹ thuật thanh nhạc. Cô cảm thấy âm thanh chiếc xẻng nấu ăn chạm vào thành chảo nghe "quá giả tạo". Cuối cùng, ê kíp của cô đã phải đến một khu dân cư bình dân để thu âm âm thanh thực tế của môi trường xung quanh trong suốt nửa giờ và lồng ghép vào đoạn nhạc đệm chút hơi thở đời thực ấy mang lại cảm xúc lay động hơn nhiều so với bất kỳ kỹ thuật tinh chỉnh âm thanh nào.

Cô không điều hành một ê kíp chuyên chạy theo các chủ đề thịnh hành (trending) trên Weibo, thế nhưng một video trên Douyin ghi lại cảnh cô dạy con trai út viết chữ Hán phồn thể đã thu hút hơn mười triệu lượt xem chỉ trong ba ngày.

Tại Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải năm ngoái, cô sải bước trên thảm đỏ với tư cách là khách mời duy nhất không thuộc danh sách tranh giải chính thức. Thay vì đi theo lối đi dành cho 'ngôi sao' như thường lệ, cô lại rẽ vào khu vực hậu trường để phụ giúp nhân viên di chuyển các thùng đạo cụ.

Gần đây, tạp chí People đã đến thăm nhà cô để thực hiện một bộ ảnh. Chiếc tủ lạnh trong bếp dán đầy những bức "chân dung gia đình" do các con trai cô vẽ. Cô mỉm cười: "Tôi phải giữ lại những bức này, để sau này khi lớn lên, chúng có thể tự mình nhìn lại".

Sự trở lại chưa bao giờ đồng nghĩa với việc quay về vạch xuất phát. Đó là khoảnh khắc bước lại trước ống kính, mang theo cả sức nặng của những lần vấp ngã, những đêm không ngủ, những chiếc bình sữa được rửa sạch và những bài văn của con được mẹ tận tình sửa lỗi...