Tình bạn của sáu thành viên TWS khiến mùa Hè trở nên 'dịu mát'

TWS vừa phát hành MV cho ca khúc chủ đề trong đĩa đơn tiếng Nhật thứ hai của họ mang tên SODA SODA. Lấy bối cảnh tại một cửa tiệm ven biển sắp bị dỡ bỏ, MV khắc họa tình bạn và những khoảnh khắc mùa Hè đáng nhớ của sáu thành viên.

SODA SODA là một ca khúc mang phong cách city-pop, ví von cảm giác phấn khích khi hồi tưởng về mùa Hè đã qua, cũng như sự rung động khi bị ai đó cuốn hút, với những bọt khí sủi lên từ đồ uống có ga. Các thành viên KYUNGMIN, YOUNGJAE và JIHOON đã tham gia sáng tác, kết hợp phong cách tươi vui đặc trưng của TWS với sự trưởng thành trong âm nhạc, qua đó thể hiện sự phát triển của nhóm.

MV diễn ra tại "SODA HOUSE", một cửa tiệm ven biển dự kiến ​​sẽ bị dỡ bỏ trong hai ngày tới. Các thành viên chạy dọc theo bờ biển xanh và những cánh rừng, tận hưởng ngày Hè như thể đang trân trọng từng khoảnh khắc còn lại.

Bên cạnh những khung cảnh vui tươi, MV cũng ghi lại khoảnh khắc SHINYU cảm thấy bất an trước sự chia ly sắp tới, nhưng rồi nhanh chóng được các thành viên khác kéo trở lại bầu không khí chung một cách tự nhiên. Mối gắn kết bền chặt giữa sáu chàng trai, ngay cả khi đối mặt với sự chia xa, chính là điểm nhấn cốt lõi của MV.

Trong phân cảnh biểu diễn vào đêm trước ngày dỡ bỏ cửa tiệm, nụ cười và những động tác đầy năng lượng của các thành viên hòa quyện hoàn hảo với giai điệu city-pop sảng khoái. Chất nhạc "Boyhood pop" độc đáo của TWS biến cuộc sống thường ngày và cảm xúc của những chàng trai trẻ thành âm nhạc được thể hiện sống động cùng những hình ảnh lột tả trọn vẹn tinh thần mùa Hè.

Khác với phong cách "tươi mát" có phần trưởng thành hơn mà nhóm từng thể hiện tại Hàn Quốc, lần phát hành này làm nổi bật nét ngây thơ, trong sáng của tuổi thiếu niên cùng cảm giác tự do, phóng khoáng của mùa Hè. Thông qua đĩa đơn tiếng Nhật thứ hai này, TWS một lần nữa khẳng định sức hút tươi sáng và đầy sức sống vốn có của mình.

Nhóm sẽ tham gia biểu diễn tại sự kiện Mezamashi WANGAN Festival vào ngày 7/8. Tiếp đó, họ sẽ góp mặt tại SUMMER SONIC 2026 với các buổi biểu diễn tại Osaka vào ngày 14/8 và Tokyo vào ngày 16/8. Nhóm sẽ đẩy mạnh các hoạt động tại Nhật Bản thông qua chuyến lưu diễn 2026 TWS TOUR ‘24/7:FOR:YOU’ IN JAPAN, diễn ra tại Fukuoka từ ngày 28 đến 30/8, Hyogo từ ngày 4 đến 6/9, và Kanagawa vào ngày 12 và 13/9.