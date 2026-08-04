Kang Kyun Sung sẽ kết hôn vào tháng Mười

Công ty quản lý của anh thông báo: "Cả hai đã cam kết cùng nhau xây dựng tương lai dựa trên sự tin tưởng và tình cảm sâu sắc. Kang Kyun Sung quyết định kết hôn vì tình yêu và niềm tin mãnh liệt dành cho người bạn đời tương lai. Anh cũng dự định tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật song hành với vai trò trụ cột gia đình".

Trước đó một ngày, Kang Kyun Sung cũng đã chia sẻ tin tức về việc kết hôn thông qua một bài đăng dài trên mạng xã hội: "Tôi đã gặp được một người vô cùng quý giá, người mà tôi muốn cùng bước đi trên chặng đường đời. Dù có chút hồi hộp khi chia sẻ tin này, tôi vẫn muốn trực tiếp thông báo đến mọi người trước tiên. Cảm ơn Noeulbit vì sự ủng hộ bền bỉ và vì đã cùng tôi chia sẻ những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời. Sẽ thật ý nghĩa nếu các bạn tiếp tục dõi theo tôi với sự ấm áp và dành cho tôi những lời chúc phúc".

Người hâm mộ đang gửi đến anh vô vàn lời chúc mừng sau khi tin tức kết hôn được công bố. Thông tin này thu hút sự chú ý đặc biệt bởi trước đó, Kang Kyun Sung từng gây chú ý khi công khai chia sẻ quan điểm kiên định về việc giữ gìn sự trong trắng trước hôn nhân trên các chương trình truyền hình.

Kể từ khi ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc Noeul vào năm 2002, Kang Kyun Sung vẫn luôn tích cực hoạt động, thường xuyên phát hành âm nhạc và biểu diễn để kết nối với người hâm mộ.

Vợ sắp cưới của anh là nữ diễn viên Yoo Ha Jin (sinh năm 1995). Cô ra mắt trong bộ phim truyền hình One Spring Night của đài MBC vào năm 2019 và sau đó góp mặt trong các tác phẩm như Welcome, It's Okay to Be Sensitive 2020 và Love is for Suckers. Cô cũng tham gia các bộ phim điện ảnh như Turn: The Street và Body Parts, đồng thời tích cực xuất hiện trong nhiều quảng cáo cho các sản phẩm đa dạng.

Trong khi đó, sau khi Kang Kyun Sung thông báo tin kết hôn, nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí đã gửi lời chúc mừng thông qua các bình luận và lượt "thích". Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ Park Na Rae người đang tạm ngưng hoạt động vì những tranh cãi liên quan đến mâu thuẫn với quản lý cũ và sự cố "hành xử khi say rượu" đã thu hút sự chú ý khi nhấn "thích" bài đăng thông báo của Kang Kyun Sung trên mạng xã hội để bày tỏ lời chúc mừng.

Được biết, Park Na Rae và Kang Kyun Sung trở nên thân thiết sau khi cùng hợp tác trong chương trình Video Star của đài MBC Every1 vào năm 2018, với vai trò lần lượt là người dẫn chương trình và khách mời.