Triệu Lộ Tư trông hệt như Jang Won Young, nổ ra tranh cãi toàn 'cõi mạng'

SVO - Những bức ảnh đã qua chỉnh sửa kỹ lưỡng biến Triệu Lộ Tư trông hệt như Jang Won Young, trong khi các bức ảnh gốc lại cho thấy vẻ đẹp tự nhiên, gần gũi.

Những tranh cãi về các bức ảnh gần đây của Triệu Lộ Tư đã phơi bày thực trạng về quy trình chỉnh sửa ảnh trong ngành giải trí.

Điều nực cười hơn cả là việc Triệu Lộ Tư từng bị chê béo, dù chỉ nặng 41 kg, ngay cả khi cô được chẩn đoán trầm cảm ở mức 36,9 kg, cư dân mạng vẫn đặt câu hỏi: "Sao cô ấy vẫn chưa giảm cân?". Cô từng giảm gần 10 kg xuống dưới mức tối thiểu này, chỉ sống nhờ cà phê đen và rau luộc, để rồi cuối cùng phải nhập viện và ngồi xe lăn. Đó không phải là sự kỷ luật bản thân, mà là hành động tự hủy hoại do áp lực từ hệ thống gây ra, coi nghệ sĩ như một sản phẩm cần được tối ưu hóa.

Đằng sau con số 300 triệu lượt xem là nỗi mệt mỏi chung: "Chúng ta đã chán ngấy những tiêu chuẩn rập khuôn như chân như que củi, vai vuông góc, mặt V-line, và ngán ngẩm việc dùng chỉnh sửa ảnh để tôn thần tượng lên bệ cao trong khi coi những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa như pháp trường hành quyết".

Khi hình ảnh "cô gái nhà bên" của Triệu Lộ Tư nhận được nhiều lượt "thích" hơn phong cách "tiên nữ đã qua chỉnh sửa", điều đó cho thấy khán giả không còn muốn ủng hộ những con ma-nơ-canh vô hồn nữa.

Một cuộc khảo sát ẩn danh của Xiaohongshu (nền tảng mạng xã hội kết hợp thương mại điện tử rất nổi tiếng của Trung Quốc) còn mang lại cái nhìn đáng suy ngẫm hơn: 73% phụ nữ trong độ tuổi 18–25 thừa nhận cảm thấy lo lắng về ngoại hình sau khi so sánh bản thân với những bức ảnh người nổi tiếng đã qua chỉnh sửa kỹ lưỡng. Gần một nửa trong số đó đã tìm đến các biện pháp ăn kiêng hoặc tập luyện quá độ, mà không hề dừng lại để suy ngẫm rằng những hình ảnh kia không phải là "hình mẫu tham khảo", chúng chỉ đơn thuần là những "chuỗi hình ảnh trình chiếu" mà thôi.

Triệu Lộ Tư ở hậu trường quay chụp cho các buổi phát trực tiếp (livestream) của thương hiệu mỹ phẩm tự nhiên Chando Himalaya (Chando) mà cô đang đảm nhận vai trò Đại sứ toàn cầu.

Trong khi đó, Triệu Lộ Tư đang có vấn đề 'đau đầu' hơn cả là tung tích của nhiều bộ trang phục biểu diễn thuộc dòng thời trang cao cấp (haute couture) mà nữ diễn viên Triệu Lộ Tư đã mặc trong buổi hòa nhạc ở Ma Cao của mình. Công ty quản lý của cô đã đưa ra thông báo nhấn mạnh giá trị to lớn của các bộ trang phục này, đồng thời tuyên bố rằng nếu chúng xuất hiện trên thị trường đồ cũ hoặc tại các buổi đấu giá, công ty sẽ khẳng định quyền sở hữu hợp pháp đối với chúng.

Suy cho cùng, điều khán giả khao khát không phải là sự hoàn hảo, mà là sự chân thực. Khi một cô gái dám để lộ nếp gấp dưới cánh tay, để bắp chân hiện rõ hình dáng tự nhiên và để nụ cười phô bày những nếp nhăn chân thật ngay trước hàng ngàn ánh mắt dõi theo, cô ấy không hề làm giảm giá trị của bản thân. Trái lại, cô ấy đang tự tay giành lại từng chút một cái "chất người" vốn đã bị tước mất khỏi mình.