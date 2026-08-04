Choi Min Sik và Han So Hee 'song kiếm hợp bích'

Warner Bros. Korea vừa thông báo rằng phiên bản làm lại bằng tiếng Hàn của bộ phim hài đình đám Hollywood năm 2015, The Intern, sẽ ra rạp vào ngày 16/9.

Tác phẩm này đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên giữa nam diễn viên gạo cội Choi Min Sik và 'ngôi sao' đang lên Han So Hee trong câu chuyện về nữ CEO của một công ty khởi nghiệp thời trang, người nhận một thực tập sinh lớn tuổi hơn mình rất nhiều vào làm việc. Han So Hee vào vai Seon Woo, người đã xây dựng công ty của mình thành một "ẩn số" đầy tiềm năng (ngựa ô) của ngành thời trang chỉ trong vòng ba năm kể từ khi thành lập. Trong khi đó, Choi Min Sik đảm nhận vai Gi Ho, một người đã có 37 năm kinh nghiệm làm việc và gia nhập công ty của cô với tư cách là thực tập sinh ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Cả hai hứa hẹn sẽ tạo nên sự tương tác độc đáo và đầy lôi cuốn.

Câu chuyện khai thác những mâu thuẫn cũng như những khoảnh khắc gắn kết nảy sinh từ sự khác biệt về thế hệ và cấp bậc, qua đó mang đến một câu chuyện chốn công sở đầy thú vị, đậm chất Hàn Quốc.

Dự án này được thực hiện dựa trên bộ phim The Intern (2015) của đạo diễn Nancy Meyers, với sự tham gia của Robert De Niro trong vai một người về hưu 70 tuổi nhận vị trí "thực tập sinh cao tuổi" tại một công ty khởi nghiệp đang phát triển nhanh chóng, do nhân vật của Anne Hathaway điều hành. Bộ phim gốc đã thu về hơn 194 triệu đôla Mỹ trên toàn cầu so với kinh phí sản xuất 35 triệu đôla Mỹ, gấp hơn năm lần chi phí làm phim đồng thời cũng thu hút lượng lớn khán giả tại các rạp chiếu ở Hàn Quốc khi công chiếu.

The Intern được lên kế hoạch ra mắt vào dịp lễ Chuseok, mùa phim sôi động tại các rạp chiếu Hàn Quốc.