Ahn Bo Hyun bị áp lực trước 'Đặc vụ Kim' So Ji Sub

Vào ngày 4/8, buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình mới của đài SBS phát sóng vào thứ Sáu và thứ Bảy, Flex X Cop 2 đã được tổ chức tại trụ sở SBS.

Chia sẻ về nhân vật Jin I Soo của mình, Ahn Bo Hyun cho biết: "Tiếp nối phần một, nhân vật này đã hoàn thành khóa đào tạo tại học viện cảnh sát trong suốt hai năm. Anh ấy đã trở nên trưởng thành hơn. Dù vẫn giữ được nét tính cách vốn có, nhưng khía cạnh là một sĩ quan cảnh sát ở anh ấy sẽ được thể hiện rõ nét hơn".

Chia sẻ về việc ra mắt mùa 2, anh cho biết: "Đối với một diễn viên, việc được tiếp tục tham gia một loạt phim vốn dĩ đã là một vinh dự. Chính vì vậy, tôi cảm nhận rõ cả trách nhiệm lẫn sức nặng của vai diễn. Dù rất vui khi được tái ngộ dàn diễn viên và ê kíp từ mùa 1, tôi càng thấy nặng lòng với trách nhiệm lớn lao hơn khi nhận thức được rằng mùa 2 là thời điểm mang tính bước ngoặt, giai đoạn có thể định hình một cái kết thành công mỹ mãn hoặc mở đường cho các mùa tiếp theo".

Ahn Bo Hyun cũng cho biết thêm rằng, việc tham gia một dự án theo mùa là niềm vinh dự đối với diễn viên, nhưng thành công của Đặc vụ Kim tái khởi động vừa qua lại mang đến áp lực.

Khi nói về điểm khác biệt của mùa 2, anh nhấn mạnh: "Các cảnh hành động sẽ kịch tính và mãn nhãn hơn nhiều so với mùa 1. Phim có sự xuất hiện của những yếu tố như trực thăng và các phân cảnh hành động hiếm thấy trong các bộ phim truyền hình thông thường. Chuỗi cảnh quay đậm chất điện ảnh sẽ mang đến cho khán giả trải nghiệm đầy kịch tính và thỏa mãn".

Lên sóng vào ngày 7/8, Flex X Cop 2 xoay quanh câu chuyện về Ahn Bo Hyun (trong vai Jin Yi Soo), một tài phiệt đời thứ ba kiêm thám tử điều tra tội phạm bạo lực. Anh sẽ cùng đội trưởng mới Jung Eun Chae (trong vai Joo Hye Ra) thực hiện các cuộc điều tra theo phong cách đầy sôi nổi và mang lại cảm giác thỏa mãn cho người xem.