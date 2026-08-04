Trần Vỹ Đình khóc trong livestream, kêu gọi thực hiện phần ba của 'Cửu Môn'

Vào ngày hôm qua theo giờ địa phương (3/8), gần cuối buổi livestream quảng bá cho bộ phim Mystic Nine (Cửu Môn), đôi mắt Trần Vỹ Đình bỗng dưng đỏ hoe và anh nghẹn ngào vì xúc động. Những lời tâm sự chân thành của anh đã chạm đến trái tim người hâm mộ lâu năm, cả những người đang xem trực tuyến lẫn những ai có mặt tại sự kiện, khiến tất cả cùng vỡ òa cảm xúc. Ngay trong đêm đó, hashtag #TrầnVỹĐìnhKhócTrongLivestream đã vươn lên dẫn đầu các chủ đề thịnh hành.

Những giọt nước mắt ấy không phải là chiêu trò lấy lòng khán giả, mà là sự bộc lộ tự nhiên của những cảm xúc đã tích tụ suốt một thập kỷ. Mỗi lời nói chạm đến trái tim người hâm mộ đều gắn liền với một khoảnh khắc cụ thể trong quá khứ: "Liệu những người đã ở bên tôi từ mười năm trước, giờ còn ở đây không?". Khi buổi livestream dần khép lại, Trần Vỹ Đình nhẹ nhàng đặt câu hỏi này về phía màn hình. Đôi mắt anh đỏ hoe và giọng nói nghẹn lại ngay khi những lời ấy thốt ra. Câu hỏi giản đơn mà chân thành này đã khơi dậy làn sóng cảm xúc lan tỏa khắp cộng đồng mạng ngay trong đêm đó.

"Không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau", câu nói này ngay lập tức khiến không khí sôi nổi của buổi livestream chùng xuống trong khoảnh khắc tĩnh lặng, kéo theo vô vàn tin nhắn từ người hâm mộ lâu năm trong khung chat: "Chúng tôi vẫn luôn ở đây".

Anh kết lại lời chia sẻ bằng cách lặp lại ba lần từ "trân trọng": Trân trọng những khoảnh khắc hợp tác cùng từng diễn viên, trân trọng tình cảm "huynh đệ tỷ muội" với dàn diễn viên và trân trọng từng sự kiện trong chuỗi hoạt động quảng bá.

Những lời này đã gạt bỏ đi vẻ khách sáo thường thấy trong các hoạt động quảng bá thương mại, bộc lộ một tình cảm chân thành và sâu sắc: "Đối với anh, bản thân việc được tái ngộ đã là điều đáng để vô cùng biết ơn".

Trần Vỹ Đình cũng thẳng thắn thừa nhận mình mang nặng áp lực tâm lý, lo sợ rằng diễn xuất không tốt sẽ làm phụ lòng những người hâm mộ trung thành đã chờ đợi suốt một thập kỷ qua. So với tâm thế ở tuổi 30 vào năm 2016, giờ đây, anh hiểu rõ hơn cách lột tả khí chất và những sắc thái tinh tế của nhân vật Trương Đại Phật Gia. Chính lòng kính trọng dành cho nhân vật mang tính biểu tượng này đã khiến anh không kìm được xúc động trong buổi livestream.