BTS đã thay đổi gì trong phần lời bài hát 'MIC Drop'?

SVO - BTS đã thu hút sự chú ý với phần lời bài hát dường như đề cập gián tiếp đến quyết định không tham dự lễ trao giải 'Grammy' tại Mỹ, sự kiện vừa mới bổ sung hạng mục 'Asian pop' (Nhạc pop châu Á).

Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn BTS World Tour Arirang diễn ra tại Sân vận động MetLife ở East Rutherford, New Jersey vào ngày 1 và 2/8 (giờ địa phương), BTS đã bán sạch vé cho tất cả các đêm diễn, thu hút tổng cộng khoảng 157.000 khán giả trong hai ngày này.

Tại buổi hòa nhạc, trưởng nhóm RM đã thay đổi lời bài hát trong bản hit MIC Drop: "Kẻ ghét bỏ thì vẫn cứ ghét bỏ thôi, còn chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường riêng của mình. Chúng tôi sinh ra ở Hàn Quốc, nên họ đâu thực sự hiểu chúng tôi". Người hâm mộ đã hưởng ứng bằng cách giơ cao những tấm biển cổ vũ được chuẩn bị từ trước.

Trên các tấm biển này là những thông điệp như: BTS tạo nên sự gắn kết, Grammy tạo ra sự chia rẽ; Cần gì Grammy khi đã có ARMY?; Vượt lên trên mọi sự phân biệt, âm nhạc thuộc về chúng ta...

Trước đó, khi Grammy công bố hạng mục "Asian pop", BTS đã bày tỏ quan điểm: "Chúng tôi hy vọng âm nhạc được lắng nghe và yêu mến vì chính giá trị của nó, thay vì bị phân loại theo khu vực hay ngôn ngữ", đồng thời tuyên bố sẽ không gửi sản phẩm âm nhạc của mình để tham gia xét giải.

Kể từ đó, cộng đồng người hâm mộ của nhóm, ARMY, vẫn không ngừng thể hiện sự ủng hộ thông qua việc chia sẻ các tấm áp phích và hashtag trên mạng xã hội, chẳng hạn như Không có người lạ trong nghệ thuật và Chúng tôi ủng hộ BTS.

Ca khúc Aliens của BTS, bài hát phê phán xã hội phân biệt giữa "người ngoài cuộc" và dòng chảy chính thống cũng đang thu hút sự chú ý trở lại và leo lên các bảng xếp hạng sau bốn tháng phát hành. Trong khi đó, sau khi hoàn tất các buổi biểu diễn tại Sân vận động MetLife, BTS sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn với các đêm nhạc riêng tại Sân vận động Gillette ở Foxborough (Mỹ) vào ngày 5 và 6/8, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên một nghệ sĩ Hàn Quốc thực hiện điều này.