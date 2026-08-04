Người hâm mộ thích thú trước loạt ảnh tuyệt đẹp của Masami Nagasawa

SVO - Nữ diễn viên Masami Nagasawa đã đăng tải lên Instagram một số bức ảnh tuyệt đẹp, ấn tượng chẳng kém gì ảnh của người mẫu chuyên nghiệp, không hổ danh là 'Một biểu tượng trường tồn của Nhật Bản'.
Trong bức ảnh đầu tiên, Nagasawa nhìn thẳng vào người xem với vẻ cuốn hút đầy mê hoặc. Phần thân trên của cô chỉ diện chiếc áo quây màu trắng cùng vòng cổ hai sợi làm từ ngọc bích và kết hợp với chân váy đen ôm sát có đính chiếc trâm cài đính đá bạc và xanh ở phần eo, đồng thời trang điểm với son môi tông nâu cùng phấn mắt màu đậm hơn ở đuôi mắt.
Việc Nagasawa gắn thẻ VOGUE JAPAN và Tiffany trong bài đăng đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Những hình ảnh này nhận được vô số lời khen ngợi nồng nhiệt: Phong thái sang trọng, đằm thắm; Một biểu tượng vượt thời gian; Gợi nhớ ngay đến hình ảnh của một Madonna; Tôi bị mê hoặc bởi khả năng biến hóa biểu cảm của cô ấy; Một người mẫu luôn đón đầu xu hướng—thật tuyệt vời; Đúng là Masami Nagasawa, cô ấy luôn làm người xem mãn nhãn...