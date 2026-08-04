Người hâm mộ thích thú trước loạt ảnh tuyệt đẹp của Masami Nagasawa

SVO - Nữ diễn viên Masami Nagasawa đã đăng tải lên Instagram một số bức ảnh tuyệt đẹp, ấn tượng chẳng kém gì ảnh của người mẫu chuyên nghiệp, không hổ danh là 'Một biểu tượng trường tồn của Nhật Bản'.

Trong bức ảnh đầu tiên, Nagasawa nhìn thẳng vào người xem với vẻ cuốn hút đầy mê hoặc. Phần thân trên của cô chỉ diện chiếc áo quây màu trắng cùng vòng cổ hai sợi làm từ ngọc bích và kết hợp với chân váy đen ôm sát có đính chiếc trâm cài đính đá bạc và xanh ở phần eo, đồng thời trang điểm với son môi tông nâu cùng phấn mắt màu đậm hơn ở đuôi mắt.

Trong bức ảnh thứ hai, cô khoác lên mình chiếc áo khoác màu xám cạp cao với phom dáng rộng rãi. Để lộ một bên mắt bên dưới chiếc mũ cỡ lớn tựa như mũ trùm đầu, Nagasawa khéo léo tôn lên vóc dáng cao ráo của mình bằng đôi giày cao gót màu đen.

Trong bức ảnh thứ ba, cô diện chiếc váy sát nách có họa tiết kẻ ô đen trắng tinh tế, kết hợp cùng chiếc vòng cổ đính các chi tiết bạc hình lá và một viên đá đỏ. Phần thân trên của chiếc váy gây ấn tượng với nhiều đường xẻ cùng chi tiết vòng đai lớn nhô ra, giúp tôn lên vóc dáng của cô.

Trong bức ảnh thứ tư, cô lại khoác lên mình chiếc áo khoác màu nâu camel. Bức ảnh mang đầy vẻ ấn tượng, ghi lại khoảnh khắc Nagasawa-san ngước nhìn lên với vẻ mặt đầy kiên định, đôi tay đeo găng da đen dài đang giữ chặt hai vạt áo.

Trong bức ảnh đầu tiên của bài đăng tiếp theo, Masami Nagasawa xuất hiện với chiếc áo khoác màu xanh đơn giản, mái tóc dài tung bay trong gió.

Trong bức ảnh thứ hai, Nagasawa kết hợp chiếc váy trắng cùng áo khoác màu xám bạc có lớp lót lông và hoàn thiện bộ trang phục bằng một chiếc mũ trắng. Ánh mắt cô ẩn hiện dưới vành mũ tạo nên vẻ bí ẩn, đầy cuốn hút giữa bối cảnh ngập tràn ánh nắng.

Việc Nagasawa gắn thẻ VOGUE JAPAN và Tiffany trong bài đăng đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Những hình ảnh này nhận được vô số lời khen ngợi nồng nhiệt: Phong thái sang trọng, đằm thắm; Một biểu tượng vượt thời gian; Gợi nhớ ngay đến hình ảnh của một Madonna; Tôi bị mê hoặc bởi khả năng biến hóa biểu cảm của cô ấy; Một người mẫu luôn đón đầu xu hướng—thật tuyệt vời; Đúng là Masami Nagasawa, cô ấy luôn làm người xem mãn nhãn...