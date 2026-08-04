Hồng Nhung và Hiền Thục kể câu chuyện về mẹ bằng âm nhạc trước 'Mùa Vu Lan'

SVO - Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng nhưng đều gặp nhau ở điểm chung là những ca khúc về mẹ, về gia đình và tình yêu thương vào ngày 15/8 tới đây, tại Nhà hát Bến Thành.

Sau 5 mùa tổ chức, Mẹ là tình yêu không chỉ là một đêm nhạc về tình mẫu tử mà còn trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều khán giả mỗi dịp Vu Lan. Chương trình năm nay tiếp tục lấy chủ đề "Mẹ tôi…", dẫn dắt người xem đi qua những lát cắt quen thuộc trong hành trình trưởng thành của mỗi người thông qua 3 chương chính.

Điều thú vị là dấu ba chấm trong cụm từ "Mẹ tôi…" không phải một chi tiết ngẫu nhiên. Ban tổ chức cố tình để ngỏ khoảng lặng ấy để mỗi khán giả tự viết tiếp bằng chính ký ức, cảm xúc và câu chuyện của mình. Dù mỗi người có một hành trình khác nhau, âm nhạc sẽ là sợi dây kết nối những tình cảm thiêng liêng dành cho mẹ.

Dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ tham gia "Mẹ là tình yêu" mùa 6.

Đêm nhạc năm nay quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ như: Hồng Nhung, Cẩm Vân - Khắc Triệu, CeCe Trương, Duy Mạnh và Cầm, Hiền Thục, Hồ Văn Cường cùng Táo. Một trong những tiết mục được chờ đợi nhất là màn kết hợp của Hoàng Bách và mẹ ruột - bà Thục An. Dù đã lớn tuổi, bà vẫn giữ niềm đam mê ca hát và nhiều lần đứng chung sân khấu với con trai. Khoảnh khắc hai mẹ con cùng cất tiếng hát hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Không chỉ có dàn nghệ sĩ gạo cội, chương trình còn dành không gian cho những gương mặt trẻ thông qua hai mini show với sự góp mặt của Xuân Ái, Thế Bảo, Hào, Táo, Jaigon Orchestra, Whee! Band, Tọi và Hải Sâm. Những màn trình diễn được làm mới theo tinh thần trẻ trung, hiện đại, được kỳ vọng sẽ mang đến một góc nhìn khác về tình mẫu tử, giúp thông điệp của chương trình đến gần hơn với khán giả trẻ.

Toàn bộ doanh thu từ chương trình sẽ được Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ dành cho hai dự án cộng đồng. Trong đó, dự án "Phát triển giáo dục toàn diện" sẽ triển khai từ năm 2026 đến 2029 tại Tuyên Quang, Đà Nẵng và An Giang, hỗ trợ học bổng, cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, chăm sóc sức khỏe và nơi ở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Song song đó, dự án "Hiểu để thương" sẽ đồng hành cùng các gia đình có con rối loạn phát triển từ 18 tháng đến 6 tuổi tại TP. HCM thông qua các chương trình tập huấn, theo dõi sự phát triển của trẻ và kết nối với đội ngũ chuyên gia.

Không chỉ dừng lại ở một đêm nhạc tri ân mẹ, Mẹ là tình yêu mùa 6 tiếp tục theo đuổi mục tiêu kết nối nghệ thuật với các hoạt động vì cộng đồng, để mỗi tấm vé, mỗi sự sẻ chia của khán giả đều góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho trẻ em và các gia đình đang cần được đồng hành.