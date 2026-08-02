'Phao cứu sinh' của Hương Tràm

SVO - Không chỉ là một concert, 'Phao cứu sinh' là câu chuyện Hương Tràm lựa chọn kể lại hành trình trở về của chính mình bằng âm nhạc, sân khấu và những ký ức, được sắp đặt thành bốn chương cảm xúc.

Từng là một trong những giọng ca nội lực nhất V-pop với hàng loạt bản hit như Em gái mưa, Ngốc, Duyên mình lỡ..., Hương Tràm lại chọn rời khỏi ánh hào quang khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao để sang Mỹ học tập. Quyết định ấy từng khiến không ít người tiếc nuối, thậm chí đặt dấu hỏi: Liệu cô có còn cơ hội trở lại?

Hương Tràm đã trả lời câu hỏi ấy bằng Phao cứu sinh concert vừa được diễn ra tại Hà Nội. Không phải ngẫu nhiên nữ ca sĩ chọn hình ảnh chiếc phao. Với cô, đó là biểu tượng của sự sống, của hy vọng và của việc níu lấy bản thân khi tưởng như đang chìm giữa những áp lực, mất mát và hoang mang. Âm nhạc chính là chiếc phao giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để một lần nữa tìm thấy lý do đứng trên sân khấu.

"Phao cứu sinh concert" mở màn cho hành trình âm nhạc mới của Hương Tràm.

Điều khiến concert này trở nên đặc biệt không nằm ở quy mô hay danh sách khách mời gồm những cái tên đình đám như Phan Mạnh Quỳnh, Lâm Bảo Ngọc, hay 52Hz, mà ở cảm xúc mà Hương Tràm muốn truyền tải. Từ những bản hit từng gắn liền với tuổi trẻ của nhiều khán giả đến các ca khúc trong album mới, tất cả giống như những lát cắt của một hành trình trưởng thành. Có những nỗi đau, những lần gục ngã, nhưng sau tất cả vẫn là một người nghệ sĩ chọn đứng dậy và tiếp tục hát.

Hương Tràm khóc, cười cùng với âm nhạc và khán giả.

Điểm nhấn cảm xúc của concert nằm ở chương "Buông", nơi ca khúc chủ đề Phao cứu sinh được dàn dựng với hình ảnh những con sóng khổng lồ phủ kín sân khấu. Khi Hương Tràm biến mất sau lớp vải tượng trưng cho mặt nước, hình ảnh ấy trở thành ẩn dụ cho quá trình một con người chấp nhận những tổn thương để tự cứu lấy chính mình.

Trong khoảnh khắc ấy, Hương Tràm lần đầu trải lòng về những lựa chọn của mình. Nữ ca sĩ cho biết, đến tận bây giờ, cô vẫn không biết việc tạm dừng sự nghiệp để sang Mỹ có phải quyết định đúng hay không, nhưng chưa bao giờ hối hận vì đã dám chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy.

Sự xuất hiện của Thu Minh - người từng dìu dắt Hương Tràm tại Giọng hát Việt 2012 cũng tạo nên dấu ấn đặc biệt cho chương trình. Sau 13 năm, hai cô trò mới có dịp đứng chung sân khấu trong mashup Yêu mình anh và Với em là mãi mãi, xoá bỏ những đồn đoán về xích mích.

Thu Minh và Hương Tràm hoá giải những hiểu lầm trên sân khấu.

Sau album Phao cứu sinh giành giải "Album của năm" tại Giải Cống hiến 2026, concert cùng tên càng mang ý nghĩa như một dấu mốc khẳng định sự trở lại đầy thuyết phục của nữ ca sĩ. Không còn là cô gái 17 tuổi bước ra từ một cuộc thi hát với chất giọng đầy bản năng. Hương Tràm của hôm nay bình tĩnh, sâu sắc hơn và cũng hiểu rõ mình muốn gì. Có lẽ, điều cô mong nhất sau đêm diễn không phải những con số hay những lời tung hô, mà là khi ánh đèn khép lại, khán giả sẽ mang về một cảm giác được chữa lành.

Bởi sau tất cả, Phao cứu sinh Concert không đơn thuần là màn tái xuất của Hương Tràm. Đó là minh chứng rằng đôi khi, người nghệ sĩ không cần cố gắng trở thành phiên bản rực rỡ nhất của mình. Chỉ cần đủ can đảm để quay trở lại, đối diện với mọi tổn thương và tiếp tục cất tiếng hát, cũng đã là một chiến thắng.