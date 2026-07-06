Mạng xã hội bùng nổ với Haaland và Ancelotti

SVO - Việc Canarinha (biệt danh đội tuyển Brazil) bị loại bởi 'Người máy' Na Uy đang trở thành chủ đề thịnh hành tại 'World Cup 2026'.

Một trong những câu chuyện nổi bật nhất từ ​​vòng 16 đội World Cup 2026 là việc Brazil bị loại, sau thất bại 2 - 1 trước Na Uy, với những bàn thắng tuyệt đẹp của Erling Haaland.

Như vậy, giấc mơ của Carlo Ancelotti và Neymar đã kết thúc, và giờ đây, họ trở thành mục tiêu chỉ trích và chế giễu vì màn trình diễn tệ hại của Brazil tại World Cup.

Mạng xã hội bùng nổ sau thất bại của Brazil và chuỗi ghi bàn ấn tượng của Haaland, giúp anh trở thành ứng cử viên cho danh hiệu vua phá lưới của giải đấu. Một loạt các meme 'phủ sóng' khiến Brazil trở thành hiện tượng mạng.

Từ đây vận xui của họ bắt đầu!