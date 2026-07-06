Henderson bị gãy xương và không thể thi đấu chỉ vì pha ăn mừng

Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh đã làm nên kỳ tích khi đánh bại đội chủ nhà Mexico dù chỉ thi đấu với 10 người, nhưng thủ lĩnh tinh thần và cầu thủ kỳ cựu nhất của đội, Jordan Henderson (36 tuổi, đang thi đấu cho Brentford) đã gặp phải chấn thương nghiêm trọng bất ngờ.

Đội tuyển Anh, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã đánh bại Mexico 3 - 2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, diễn ra tại sân vận động Estadio Azteca ở Mexico vào ngày 6/7 (giờ Việt Nam), nhờ cú đúp của Jude Bellingham và bàn thắng quyết định của Harry Kane.

Sau khi giành chiến thắng dù chỉ còn 10 người do Jahrel Kuansa nhận thẻ đỏ ở phút thứ 9 của hiệp hai, Anh sẽ đối đầu với Na Uy, đội bóng do Erling Haaland (26 tuổi, hiện đang chơi cho Manchester City) dẫn dắt, đội đã đánh bại Brazil, ở vòng tứ kết vào ngày 12/7 (giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, đội tuyển Anh nhận được tin về một tai nạn bất ngờ sau khi trận đấu kết thúc. Các cầu thủ đã tiến đến chỗ các cổ động viên và thực hiện màn ăn mừng chiến thắng truyền thống theo giai điệu bài hát nổi tiếng Wonderwall của ban nhạc Anh Oasis, nhưng Henderson đã bị chấn thương nghiêm trọng.

Theo hậu vệ người Anh, Dan Burn (34 tuổi, hiện đang chơi cho Newcastle United), Henderson đã trượt chân khi trở lại sân sau khi bước qua một bảng quảng cáo sau màn ăn mừng với người hâm mộ. Henderson cuối cùng đã được đưa ra khỏi sân trên cáng y tế và được cho là đã bị gãy cổ tay.

Theo mạng lưới thể thao toàn cầu ESPN, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã tuyên bố trong một cuộc họp báo: "Henderson đã bị chấn thương cổ tay nghiêm trọng và hiện đang được nhập viện. Chấn thương khá nặng".

Tuchel bày tỏ sự buồn bã của mình: "Việc Henderson không ở bên chúng ta lúc này hoàn toàn trái ngược với niềm vui tối nay. Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác ca phẫu thuật hay phương pháp điều trị, và tôi chỉ vừa mới nghe bác sĩ của đội thông báo rằng cậu ấy đang ở bệnh viện".

Cuối cùng, thay vì cùng đội tuyển Anh trở về trại huấn luyện ở Kansas City, Mỹ, Henderson dự kiến ​​sẽ ở lại Mexico City cùng một thành viên trong ban huấn luyện để tập trung điều trị.

Chấn thương này là một điều không may mắn đối với cá nhân Henderson. Henderson đã vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Panama, ghi tên mình vào lịch sử như một huyền thoại khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá nam Anh tham dự bốn kỳ World Cup liên tiếp.

Henderson không thể thi đấu trong trận gặp Mexico. Tuy nhiên, anh đã nhận một thẻ vàng từ trọng tài vào cuối trận khi cổ vũ đồng đội từ băng ghế dự bị. Nếu chấn thương cổ tay của anh đủ nghiêm trọng để cần phẫu thuật, rất có thể kỳ World Cup cuối cùng của Henderson sẽ bị đánh dấu bằng một chiếc thẻ vàng.