Cristiano Ronaldo vẫn là tâm điểm của tranh cãi

Ngày 5/7 (giờ Hàn Quốc), tờ báo Anh, The Sun đưa tin Ibrahimovic đã chỉ trích mạnh mẽ vị trí của Ronaldo trong đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Lời lẽ của anh rất gay gắt. Nội dung chính của lời chỉ trích là Ronaldo đang kìm hãm Bồ Đào Nha và việc anh được đá chính là do hoài niệm chứ không phải do kỹ năng. Tranh cãi càng leo thang, sau khi Gonçalo Ramos ghi bàn thắng quyết định từ băng ghế dự bị.

Bồ Đào Nha đã đánh bại Croatia 2 -1 ở vòng 32. Mặc dù để thủng lưới bàn mở tỷ số, Ronaldo đã gỡ hòa bằng một quả phạt đền. Trong thời gian bù giờ của hiệp hai, Ramos ấn định chiến thắng bằng một cú đánh đầu. Chỉ nhìn vào kết quả, đó là một chiến thắng được tạo nên bởi cả cựu binh và người kế nhiệm. Tuy nhiên, bản chất của trận đấu lại được hiểu theo cách khác. Lời chỉ trích cho rằng, càng đứng lâu, tốc độ pressing và di chuyển trong vòng cấm của Ronaldo càng chậm lại.

Lý do những lời lẽ của Zlatan gay gắt đến vậy là do sức hút 'ngôi sao' của cả hai cầu thủ. Cả hai đều là những tiền đạo đã trải qua nhiều năm tháng thi đấu đỉnh cao nhờ sự tự tin và lòng kiêu hãnh. Ronaldo vẫn giữ kỷ lục cầu thủ ghi bàn lớn tuổi nhất tại World Cup và đặt mục tiêu kết thúc giải đấu cuối cùng của mình bằng chức vô địch. Ngay cả sau khi giải nghệ, Zlatan vẫn tiếp tục làm rung chuyển thế giới bóng đá bằng những nhận xét thẳng thắn và mạnh mẽ của mình. Do đó, những lời chỉ trích của anh nghe giống như một lời phán quyết từ một siêu sao dành cho một siêu sao khác hơn là một lời bình luận đơn thuần.

Tình thế khó xử của Bồ Đào Nha cũng thể hiện rõ qua các con số. Hàng tiền vệ, với sự góp mặt của Bruno Fernandes, Vitinha và João Neves, chỉ cần nhìn vào tên tuổi của họ là đủ để cạnh tranh chức vô địch. Hai cánh và tuyến hai cũng sở hữu tốc độ và kỹ thuật tốt. Vấn đề nằm ở khu vực cuối sân. Nếu Ronaldo được tung vào sân, họ sẽ có sự hiện diện mạnh mẽ trong vòng cấm và tiềm năng kiếm được quả phạt đền. Nếu Ramos được tung vào sân, khả năng pressing, những pha đột phá và di chuyển vào khoảng trống phía sau hàng phòng ngự sẽ được phát huy.

Zlatan Ibrahimovic.

Huấn luyện viên Roberto Martinez dự định sử dụng cả hai cầu thủ. Tuy nhiên, các giải đấu không chờ đợi lâu để có sự thỏa hiệp. Đối thủ tiếp theo là Tây Ban Nha. Họ là một đội bóng kiểm soát bóng lâu và không ngừng khai thác những khoảng trống trong hàng phòng ngự pressing cao của đối thủ. Nếu Bồ Đào Nha chậm trễ dù chỉ một nhịp trong tấn công, toàn bộ hàng tiền vệ sẽ bị đẩy lùi. Tốc độ của Ronaldo trong suốt 90 phút sẽ được thử thách trước danh tiếng của anh.

Trận đấu với Tây Ban Nha đặt ra câu hỏi khó chịu nhất cho Ronaldo: Anh là một cầu thủ phải chạy ngay từ đầu, hay là một cầu thủ phải quyết định trận đấu trong 30 phút cuối? Trên băng ghế dự bị của Bồ Đào Nha là Ramos. Anh ấy đã ghi một bàn thắng trong trận đấu với Croatia chỉ trong một thời gian ngắn. Không ai có thể xóa bỏ lịch sử mà Ronaldo đang nắm giữ, nhưng thời gian của giải đấu đang chảy trong 'đôi chân và hơi thở' của anh ấy hiện tại.

Đây là một giai đoạn khắc nghiệt đối với Ronaldo. Chỉ cần ghi một bàn thắng cũng đủ làm nên lịch sử, trong khi chỉ cần chậm một bước cũng đủ chứng minh sự chuyển giao thế hệ. Zlatan không hề giấu giếm quan điểm khắc nghiệt đó. 90 phút tiếp theo của Bồ Đào Nha có thể kéo dài kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo hoặc đẩy nhanh kỷ nguyên của Ramos. Quyết định nằm ở đội hình xuất phát cho trận đấu với Tây Ban Nha.

Sự hiện diện của Ronaldo vẫn vô cùng to lớn. Các hậu vệ đối phương bị phân tâm chỉ đơn giản bởi sự hiện diện của anh trong vòng cấm. Các đồng đội của anh cũng phải suy nghĩ thêm một lần nữa trước khi thực hiện đường chuyền cuối cùng. Tuy nhiên, sức nặng đó đôi khi có thể kìm hãm tốc độ tổng thể của đội. Bồ Đào Nha sở hữu những tiền vệ tấn công nhanh nhẹn và trẻ tuổi. Nếu một vị trí nào đó trên hàng công bị chững lại, sức mạnh của họ sẽ bị giảm đi một nửa. Lời chỉ trích của Zlatan nhắm vào chính điểm này. Anh lập luận rằng người ta nên đánh giá dựa trên tốc độ trận đấu, chứ không phải tên tuổi của cầu thủ.

Sự lựa chọn của huấn luyện viên Martinez trở nên khó khăn hơn. Nếu Ronaldo bị loại khỏi đội hình, bầu không khí trong phòng thay đồ sẽ thay đổi, còn nếu anh được đưa vào sân, tốc độ trận đấu cũng thay đổi. Ramos đã đáp trả bằng một bàn thắng. Ngay cả khi ngồi dự bị, anh ấy vẫn thể hiện bản lĩnh qua những pha chạy chỗ hơn là những lời than phiền, và anh ấy đã kết thúc trận đấu với Croatia bằng một pha đánh đầu ghi bàn. Đội hình xuất phát cho trận đấu với Tây Ban Nha đòi hỏi sự dũng cảm hơn là triết lý của huấn luyện viên.

Ronaldo đã quen với những cuộc tranh luận như vậy. Mỗi khi tuổi tác của anh bị đem ra làm lý do, anh đều đáp trả bằng những bàn thắng. Lần này cũng vậy, anh đã câu giờ bằng một quả phạt đền duy nhất. Tuy nhiên, trận đấu với Tây Ban Nha thì khác.

Cả bước đầu tiên để cướp bóng và bước thứ hai để vượt qua hàng phòng ngự đều cần thiết. Ngay cả một huyền thoại cũng không ngoại lệ trước nhịp độ của 90 phút. Do đó, nhận xét của Zlatan vẫn là một câu hỏi khó trả lời nhưng không thể tránh khỏi. Câu trả lời nằm ở đội hình xuất phát.