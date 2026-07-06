Hoa Kỳ và Bỉ: Trấn đấu 'mở' cho tất cả

Hoa Kỳ và Bỉ sẽ đối đầu vào lúc 7h sáng ngày 7/7 (theo giờ Việt Nam) tại Seattle để tranh một suất vào tứ kết World Cup 2026. Trận đấu sẽ diễn ra tại sân vận động Lumen Field, nơi đội bóng do Mauricio Pochettino dẫn dắt sẽ cố gắng tận dụng lợi thế sân nhà trước đội tuyển Bỉ đang tràn đầy tự tin sau màn vượt qua vòng bảng đầy kịch tính.

Bầu không khí rất thuận lợi cho đội tuyển Mỹ. Đất nước này vẫn đang kỷ niệm 250 năm ngày độc lập, được tổ chức vào ngày 4/7, và người ta kỳ vọng rằng sự cổ vũ của người hâm mộ sẽ là yếu tố quan trọng trong một trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính.

Hoa Kỳ mang đến tin tức bất ngờ

Đội tuyển Mỹ đã có một hành trình thuận lợi cho đến nay. Hơn nữa, huấn luyện viên người Argentina đã nhận được tin tức mà ít người ngờ tới. FIFA đã đình chỉ án treo giò đối với Folarin Balogun, người bị truất quyền thi đấu ở vòng 32, vì vậy tiền đạo này, cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội với 3 bàn thắng tại World Cup lần này, sẽ có thể ra sân ngay từ đầu.

Folarin Balogun cùng đội tuyển Hoa Kỳ tại "World Cup 2026".

Hoa Kỳ sẽ hướng tới việc lọt vào tứ kết World Cup lần thứ hai trong lịch sử. Lần duy nhất khác họ đạt được thành tích này là tại Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2002, nơi họ để thua Đức 0 - 1. Trong lần tham dự trước đó với tư cách chủ nhà, cách đây 32 năm, họ đã bị loại ở vòng 16 đội, sau trận thua sít sao trước Brazil.

Bỉ đặt mục tiêu biến thất bại thành động lực

Đội bóng của Rudi Garcia đã có một hành trình khó khăn hơn nhiều. Ở vòng bảng, họ hòa 1 -1 với Ai Cập, 0 - 0 với Iran, và chỉ xóa tan nghi ngờ bằng chiến thắng vang dội 5 - 1 trước New Zealand, kết quả giúp họ giành vị trí đầu bảng.

Bỉ đã loại Senegal khỏi "World Cup 2026".

Tuy nhiên, những khó khăn tiếp tục ở vòng 32. Bỉ đứng trước nguy cơ bị loại trước Senegal, đội bóng đã dẫn trước 2 - 0 cho đến phút 86. Các cầu thủ châu Âu đã vùng lên vào cuối trận, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ và tránh được loạt sút luân lưu với một bàn thắng ở những phút cuối cùng của hiệp phụ.

Sự mệt mỏi về thể chất đó có thể ảnh hưởng đến họ trong trận đấu với Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, Rudi Garcia vẫn tự tin có thể cho Romelu Lukaku đá chính, người luôn thay đổi cục diện trận đấu mỗi khi vào sân. Bỉ cũng cần Kevin De Bruyne, Jérémy Doku và Leandro Trossard lấy lại phong độ tốt nhất nếu muốn giành vé vào tứ kết lần thứ ba trong lịch sử, sau khi đã làm được điều này tại World Cup 1986 ở Mexico và World Cup 2014 ở Brazil.