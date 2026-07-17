Hwang Jung Min đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu 'ngôi sao' điện ảnh tháng Bảy

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích sự tham gia của người tiêu dùng, độ phủ truyền thông, tương tác và chỉ số nhận thức cộng đồng của 50 ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 17/6 đến ngày 17/7.

Hwang Jung-min của phim 'Hope' đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên tháng Bảy, sau khi chứng kiến chỉ số danh tiếng thương hiệu tăng đáng kinh ngạc 265,16%. Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của Hwang Jung Min bao gồm “HOPE”, “Liên hoan phim Cannes” và “hành động khoa học viễn tưởng”, trong khi các cụm từ liên quan đến xếp hạng cao nhất của anh ấy bao gồm “kỷ lục”, “mong đợi” và “chiến đấu hết mình”. Phân tích tích cực-tiêu cực của nam diễn viên cũng cho thấy tỷ lệ phản ứng tích cực là 91,04%.

Koo Kyo Hwan chiếm vị trí thứ hai trong tháng với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 4.822.716, trong khi Zo In Sung đứng thứ ba với số điểm là 4.124.315. Park Ji Hoon đứng ở vị trí thứ tư với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 4.118.407, còn Gong Yoo lọt vào top 5 của tháng Bảy với số điểm 4.030.043. Điều ngạc nhiên là So Ji Sub không có bộ phim điện ảnh nào xuất hiện trong tháng Bảy nhưng 'Đặc vụ Kim' vẫn đứng hạng 6 trong bảng xếp hạng.