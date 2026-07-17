Hwang Jung Min đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu 'ngôi sao' điện ảnh tháng Bảy

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích sự tham gia của người tiêu dùng, độ phủ truyền thông, tương tác và chỉ số nhận thức cộng đồng của 50 ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 17/6 đến ngày 17/7.
Koo Kyo Hwan chiếm vị trí thứ hai trong tháng với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 4.822.716, trong khi Zo In Sung đứng thứ ba với số điểm là 4.124.315. Park Ji Hoon đứng ở vị trí thứ tư với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 4.118.407, còn Gong Yoo lọt vào top 5 của tháng Bảy với số điểm 4.030.043. Điều ngạc nhiên là So Ji Sub không có bộ phim điện ảnh nào xuất hiện trong tháng Bảy nhưng 'Đặc vụ Kim' vẫn đứng hạng 6 trong bảng xếp hạng.