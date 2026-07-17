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Sức hút phi thường của Lim Young Woong

Tuệ Nghi
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SVO - Vé xem concert 'IM HERO - THE STADIUM 2' của Lim Young Woong dự kiến diễn ra năm 2026 đã bán hết sạch ngay lập tức.

Buổi concert sân vận động sắp tới của Lim Young Woong vào năm 2026, IM HERO - THE STADIUM 2, đã bán hết vé ngay khi mở bán, một lần nữa chứng minh sức hút phi thường của 'siêu sao nhạc trot' này.

Vé được mở bán lúc 8h tối ngày 16/7 (giờ Hàn Quốc) thông qua nền tảng NOL Ticket, và hàng chờ trực tuyến được cho là đã lên đến hàng trăm nghìn người hâm mộ háo hức. Cả ba suất diễn đều được bán hết gần như ngay lập tức, một điều đã trở nên quen thuộc đối với các sự kiện trực tiếp của Lim Young Woong.

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Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra tại Sân vận động chính Khu liên hợp thể thao Goyang trong ba ngày, từ ngày 4 đến ngày 6/9. Đây là lần thứ hai anh ấy tham gia biểu diễn solo ngoài trời quy mô lớn, sau buổi hòa nhạc sân vận động đầu tiên tại Sân vận động World Cup Seoul vào tháng 5/2024.

Những câu chuyện về các thành viên gia đình, đặc biệt là những người hâm mộ trẻ tuổi, tiến hành "cuộc chiến vé hộ" chiến lược để giành chỗ ngồi cho cha mẹ và ông bà của họ đã tạo thêm nét hài hước cho 'cơn sốt' vé. Sức hút xuyên thế hệ của Lim Young Woong tiếp tục giúp anh nổi bật trong làng nhạc Hàn Quốc.

Tuệ Nghi
#Sức hút của Lim Young Woong trong làng nhạc Hàn #Bán hết vé concert IM HERO 2026 #Hàng nghìn người hâm mộ tranh vé concert #Biểu diễn ngoài trời quy mô lớn tại Hàn #Cuộc chiến vé hộ của fan trẻ

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