Cuộc đối đầu giữa 'Thần bóng đá 39 tuổi và ngôi sao đang lên 19 tuổi' liệu có thể bị hủy bỏ?

Ngày càng có nhiều lo ngại rằng trận đấu được mong chờ giữa "những thiên tài hiện tại và cựu ngôi sao của Barcelona", trận đấu được người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới háo hức chờ đợi, có thể bị hủy bỏ.

Tờ báo Tây Ban Nha, AS đưa tin rằng, "ngôi sao trẻ 19 tuổi" của Tây Ban Nha, Lamine Yamal (19 tuổi hiện đang chơi cho CLB Barcelona) vắng mặt trong các buổi tập và có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng.

Yamal gia nhập đội tuyển với chấn thương gân kheo ngay trước khi giải đấu bắt đầu. Thời gian thi đấu của anh ấy bị kiểm soát chặt chẽ trong giai đoạn vòng bảng. Mặc dù anh ấy đã chơi trọn vẹn trong mọi trận đấu kể từ khi vào vòng loại trực tiếp, nhưng anh ấy chỉ ghi được một bàn thắng (0 kiến ​​tạo) trong bảy trận, cho thấy anh ấy không đạt 100% thể trạng.

Yamal xuất hiện tại sân tập vào thứ Năm (16/7), giờ địa phương, với một lớp băng dày trên đùi trái. Anh ngồi trên tấm thảm yoga trên cỏ và nói chuyện với huấn luyện viên Luis de la Fuente với vẻ mặt nghiêm nghị, và các máy quay của truyền thông địa phương đã ghi lại rõ sự khó chịu của anh ấy dường như vì đang đau đớn.

Khả năng Yamal bị chấn thương có thể là nỗi thất vọng lớn nhất đối với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới, những người đã háo hức chờ đợi cuộc đối đầu giữa hai "thiên tài của thế kỷ". Điều này là bởi vì điểm nhấn lớn nhất của trận chung kết chính là cuộc so tài giữa Lionel Messi (39 tuổi hiện chơi cho CLB Inter Miami) và Yamal.

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này là sân khấu để hoàn thành câu chuyện vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup, bởi Messi là cầu thủ vĩ đại nhất từng được đào tạo tại học viện trẻ của Barcelona, ​​và Yamal đã nổi lên như người kế nhiệm hoàn hảo nhất để tiếp tục di sản của anh ấy.

Người hâm mộ đang rất hy vọng được chứng kiến ​​một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai người. Tuy nhiên, khi khả năng tham gia của Yamal trở nên không chắc chắn, những lo ngại đang gia tăng rằng, chúng ta có thể không được chứng kiến ​​"cuộc đối đầu Messi - Yamal".

Ngoài Yamal, hậu vệ phải chủ chốt Pedro Porro (Tottenham), người đã thi đấu xuất sắc và ghi được hai bàn thắng trong giải đấu, bao gồm cả bàn thắng trong trận bán kết gặp Pháp, cũng không tham gia tập luyện trong ngày hôm nay.

Truyền thông đưa tin: "Việc hai cầu thủ vắng mặt trong buổi tập không phải là vấn đề đáng lo ngại. Huấn luyện viên Luis de la Fuente chỉ đơn giản là đang quản lý 'khối lượng công việc' của các cầu thủ chủ chốt và bảo vệ họ một cách triệt để trước trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp".