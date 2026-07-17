Hàn Quốc trở thành nước xuất khẩu âm nhạc lớn thứ ba thế giới nhờ BTS

Nhờ thành công của full album thứ năm, ARIRANG của BTS, Hàn Quốc đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu âm nhạc lớn thứ ba thế giới, sau Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Sự phát triển của các nghệ sĩ HYBE nhưTomorrow X Together, ENHYPEN, KATSEYE và CORTIS cũng được đánh giá là động lực chính trong việc thay đổi xu hướng thị trường toàn cầu.

Luminate, một công ty dữ liệu ngành giải trí của Mỹ, đã công bố ‘Báo cáo nửa đầu năm 2026’. Báo cáo này phân tích mô hình tiêu thụ âm nhạc toàn cầu và những thay đổi của thị trường dựa trên 30.000 tỷ dữ liệu, bao gồm phát trực tuyến, doanh số bán đĩa, xem video và doanh thu phòng vé: “Lợi thế tuyệt đối của các bài hát tiếng Anh đang dần suy yếu và các biểu tượng toàn cầu như BTS và Bad Bunny sẽ là trung tâm thúc đẩy thị trường nhạc pop Mỹ vào năm 2026”.

BTS ghi điểm cao nhất ở cả hạng mục âm nhạc và album. ARIRANG đứng đầu trong 'Top 10 Doanh số bán album CD hàng đầu Hoa Kỳ' và 'Top 10 Album Vinyl hàng đầu' với dữ liệu chỉ có giá trị khoảng 3 tháng sau khi phát hành. Nó đứng thứ tư trong '10 Album hàng đầu Hoa Kỳ' và ca khúc chủ đề SWIM đã được phát trực tuyến 987 triệu lần dựa trên âm thanh theo yêu cầu và đứng thứ sáu trong '10 bài hát hàng đầu toàn cầu'.

Luminate phân tích rằng màn trình diễn của ARIRANG đã dẫn đến sự tăng trưởng của thị trường album vật lý ở Hoa Kỳ. Báo cáo cho biết: “Truyền phát âm thanh theo yêu cầu ở Hoa Kỳ tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức trung bình toàn cầu (9,8%), nhưng doanh số bán đĩa LP, CD và băng cassette tăng 7,8%” và cho biết thêm: “Sự hiện diện của các nghệ sĩ K-pop đóng vai trò là yếu tố quan trọng trong sự hồi sinh của album vật lý, nâng Hàn Quốc trở thành nước xuất khẩu âm nhạc lớn thứ ba thế giới”. Hàn Quốc xếp thứ tư tính đến năm 2025.

Phần trình diễn của các nghệ sĩ HYBE cũng rất nổi bật. Một nửa doanh số bán CD 'Top 10' ở Mỹ là các nghệ sĩ của HYBE. ARIRANG ở vị trí số 1, THE SIN: VANISH của Enhyphen vị trí thứ 2, GREENGREEN của CORTIS vị trí thứ 5...

Báo cáo cũng phân tích chiến lược đa nhãn hiệu của HYBE và sự phát triển của nền tảng người hâm mộ toàn cầu Weverse làm nền tảng chính. Mỗi hãng tiếp tục tạo ra các IP đình đám dựa trên quyền tự chủ sáng tạo và Weverse đã tác động đến những thay đổi trong phân phối âm nhạc và thương mại fandom với cấu trúc kết nối cộng đồng, nội dung và bán lẻ.