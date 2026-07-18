V-pop 'chấn động' với màn debut 'khủng' của nhóm UPRIZE

SVO - Tiếp nối hiệu ứng tích cực từ album debut 'THĂNG' và MV chủ đề cùng tên, nhóm nhạc UPRIZE đã tổ chức thành công buổi fan meeting đầu tiên mang tên 'FM127.01Mhz'. UPRIZE đã thật sự 'khuấy động' lại mô hình hoạt động nhóm nhạc vốn đang chật vật chinh phục khán giả tại showbiz Việt.

Mô hình nhóm nhạc tại thị trường nhạc Việt đang chật vật tìm lại hào quang. Mỗi năm, V-pop luôn đón nhận các nhóm nhạc mới ra mắt. Nhưng đa số đều "sớm nở tối tàn". Một trong số các lý do lớn khiến mô hình nhóm nhạc tại Việt Nam chưa được khán giả đón nhận nằm ở sự đầu tư và chiến lược hoạt động bài bản.

Nghệ sĩ khi hoạt động solo vốn đã đòi hỏi sự đầu tư "khủng", huống hồ là một nhóm nhạc nhiều thành viên, từ đó chi phí cũng "đội" lên rất lớn. Nhưng đi cùng đó là rủi ro cao, khi tiền đầu tư bỏ ra chưa chắc hòa vồn, chứ chưa nói đến có lợi nhuận. Ngoài ra, mô hình nhóm nhạc hoạt động lâu bền còn phụ thuộc vào các yếu tố như marketing, các ràng buộc hợp đồng, định hướng âm nhạc...

Vậy nên, sự xuất hiện của nhóm UPRIZE bước ra từ chương trình tuyển chọn Tân binh toàn năng trở thành "cú hích" thú vị của V-pop. Sau thời gian rèn luyện đúng chuẩn K-pop,đội hình hoàn chỉnh của nhóm gồm 7 thành viên: BEX, WONBI, LEON, DYLAN, O.D, LAVM và PN. Nhóm được sàng lọc qua lộ trình đào tạo, rèn luyện kỹ năng chuyên môn kéo dài 9 tháng dưới sự giám sát của các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc.

Nhóm UPRIZE đã có màn ra mắt hoành tráng với album và MV THĂNG được đầu tư chỉn chu. Tiếp đó, nhóm đã tổ chức thành công fan meeting đầu tiên mang tên FM127.01Mhz. Nhóm đã cho thấy khả năng trình diễn sân khấu đầy ấn tượng qua loạt ca khúc trong album đầu tay như: THĂNG, First dance (Mải mê) và Chính là cảm giác này.

Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, các chàng trai cũng dành thời gian chia sẻ về quá trình thực hiện album debut, giải mã những ẩn ý nghệ thuật trong MV, chia sẻ sâu hơn về thông điệp mà nhóm muốn truyền tải thông qua album lần này.

“Quãng thời gian làm album THĂNG là thời gian chúng tôi đang có rất nhiều lịch trình, cả những lịch trình ở nước ngoài. Sau khi thực hiện hết các công việc vào buổi sáng thì đến tối, cả nhóm mới có thời gian ngồi với nhau để chia sẻ những góc nhìn về album. Để đến được ngày hôm nay, UPRIZE đã phải đoàn kết rất nhiều", thành viên DYLAN chia sẻ.

Nửa sau fan meeting lắng đọng lại với những khoảnh khắc xúc động. Cộng đồng fan của nhóm là RIZER đã gửi tặng các chàng trai một video clip tổng hợp hành trình từ những ngày đầu, đi kèm những lời nhắn gửi đong đầy yêu thương. UPRIZE cũng đã tự tay viết và trao cho nhau những lời chúc, lời cảm ơn giữa các thành viên sau chặng đường dài nỗ lực sát cánh bên nhau.

Thành viên WONBI xúc động chia sẻ: “WONBI không sợ thất bại, điều WONBI sợ nhất là anh em chúng ta không đoàn kết, không hiểu nhau và chỉ làm việc như những "cỗ máy" không cảm xúc. Vì vậy, WONBI hy vọng tất cả chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng nhau đi thật xa trên con đường này. Chính cái duyên đã đưa chúng ta gặp nhau thì hãy cùng nhau giữ lại cái duyên đó. WONBI tin rằng, một nhóm nhạc mạnh không phải là một nhóm nhạc không bao giờ cãi nhau, mà là một nhóm nhạc biết cách biến sự bất đồng thành thấu hiểu để rồi cùng nhau thăng hoa trên sân khấu".

Tại fan meeting, nhóm UPRIZE bất ngờ công bố concert riêng sẽ chính thức được tổ chức tại miền Bắc ngay trong năm 2026. Sự xuất hiện của UPRIZE cùng dự án debut THĂNG mang lại những tín hiệu tích cực cho thị trường âm nhạc Việt.