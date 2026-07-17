Wonwoo của Seventeen khiến Carat 'luỵ tim'

Wonwoo đã phát hành bài hát mới Spring, Summer, Fall, Winter vào lúc 6h chiều ngày 17/7 (giờ Hàn Quốc).

Bài hát này gợi nhớ về những mùa bên người thân yêu và hy vọng rằng, khoảng thời gian đó sẽ tiếp tục. Sự kết hợp giữa nhạc cụ hạn chế, dây đàn phong phú và nhịp điệu phức tạp thể hiện một cách bình tĩnh nhiệt độ của mùa, và giọng hát giản dị của Wonwoo truyền tải một thông điệp chân thành một cách ấm áp.

Ca khúc mới này đặc biệt có ý nghĩa với người hâm mộ toàn cầu vì được phát hành nhân dịp sinh nhật Wonwoo. Tiếp nối ca khúc solo Gogae năm ngoái được phát hành vào ngày sinh nhật của anh, đây là một món quà chân thành khác được chuẩn bị dành cho Carat (cộng đồng người hâm mộ SEVENTEEN) trong năm nay. Việc phát hành không chỉ bao gồm phiên bản tiếng Hàn mà còn cả phiên bản tiếng Nhật, "春夏秋冬 (Phiên bản tiếng Nhật)", cho thấy sự cân nhắc chu đáo của Wonwoo trong việc chia sẻ đầy đủ khả năng cảm thụ âm nhạc của mình với nhiều người hâm mộ toàn cầu hơn.

Đến nay, Wonwoo đã mở rộng phạm vi âm nhạc vững chắc của mình bằng cách thử thách nhiều thể loại khác nhau dựa trên khả năng cảm thụ phong phú của mình. Thông qua ca khúc solo dài thứ năm trong album dài thứ năm của SEVENTEEN, 99,9%, anh đã thể hiện sức hút tươi mới với âm thanh ban nhạc sắc nét. Trong ca khúc solo trong album đơn của Jeonghan x Wonwoo Trash Can, anh ấy đã mang đến một giọng hát giàu cảm xúc; và với ca khúc Gogae do chính anh viết lời và sáng tác, anh đã mang đến niềm an ủi ấm áp, chứng tỏ khả năng của mình với tư cách một nghệ sĩ solo.

Trong khi đó, SEVENTEEN, nhóm nhạc liên tục phá vỡ kỷ lục nhóm và kỷ lục đầu tiên trong lịch sử K-pop, đồng thời vươn lên trở thành 'Super Idol', đang chinh phục làng nhạc với các hoạt động đa dạng bao gồm quảng bá nhóm, nhóm nhỏ và nỗ lực solo.