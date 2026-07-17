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Fromis_9 và sự trở lại của 'nữ hoàng mùa Hè' mới mẻ lẫn trưởng thành

Tuệ Nghi
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SVO - Fromis_9 đang nâng cao kỳ vọng cho album dài đầu tiên sau ba năm của họ với cảm giác trưởng thành, tan chảy một cách tự nhiên mà không mất đi sự ngây thơ và thuần khiết vốn có.

Công ty Ascend đã phát hành bức ảnh concept cuối cùng cho album dài thứ hai, Glow ME của Fromis_9 thông qua kênh chính thức của mình.

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Trong các bức ảnh được tung ra ở phiên bản cá nhân lẫn nhóm, Fromis_9 tạo nên bầu không khí tinh tế mang hơi hướng mùa Hè khi phối hợp với màu xanh và trắng.

Trong ảnh concept được công bố trước đó, Fromis_9 đã thể hiện sức hút độc đáo khi kết hợp phong cách màu đỏ, trắng và cam với các loại trái cây như cam, việt quất, anh đào, chanh, đào phù hợp với hình ảnh của từng thành viên.

Lần này, sự tinh tế trưởng thành được thêm một cách tự nhiên vào hình ảnh trong sáng và ngây thơ độc đáo với màu sắc tươi mới mang lại cảm giác thích thú cho thị giác.

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Điều này làm tăng kỳ vọng về một xu hướng cảm xúc mùa Hè mới gợi nhớ đến Fromis_9, sẽ được phát hành cùng với ca khúc chủ đề Vitamin ME, gần đây đã được phát hành một phần thông qua kênh YouTube Dingo Music's Killing Voice.

Trong khi đó, album mới Glow ME của Fromis_9 sẽ được phát hành chính thức vào 6h tối ngày 21/7 (giờ Hàn Quốc).

Tuệ Nghi
#trở lại của nhóm nhạc nữ Fromis Nine #concept album 'Glow ME' mùa hè #xu hướng cảm xúc mùa hè mới #hình ảnh trưởng thành và tươi sáng #kế hoạch phát hành album và ca khúc chủ đề

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