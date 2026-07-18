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Daesung tiết lộ một sự thật về BIGBANG

Tuệ Nghi
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SVO - Daesung của BIGBANG khẳng định, nhóm chưa từng có mâu thuẫn nội bộ.

Thành viên Daesung của BIGBANG chia sẻ rằng nhóm chưa từng trải qua những mâu thuẫn nội bộ thường thấy ở các nhóm nhạc thần tượng lâu năm. Vào ngày 17/7 (giờ Hàn Quốc), Daesung đã chào đón hai thành viên Super Junior là Leeteuk và Heechul đến kênh YouTube của mình, Zip Daesung, trong một tập có tiêu đề: "Tóm tắt trận chiến cuối cùng của Super Junior”.

Trong cuộc trò chuyện, Leeteuk và Heechul đã cùng nhau suy ngẫm về việc những bất đồng thường xuyên cuối cùng đã củng cố tình cảm giữa các thành viên Super Junior. Heechul sau đó bày tỏ sự ngạc nhiên khi nghe rằng BIGBANG chưa từng trải qua một “cuộc chiến nội bộ” tương tự: "Điều đó không bao giờ có thể xảy ra trong nhóm chúng tôi. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi”. Khi Heechul hỏi liệu G-Dragon và Taeyang, những người cùng tuổi, đã từng mâu thuẫn chưa, Daesung trả lời: “Tôi chưa bao giờ thấy điều đó xảy ra trước mắt mình”.

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Leeteuk nói đùa rằng, BIGBANG có thể đã giữ được sự đoàn kết là nhờ Daesung: “Lý do BIGBANG chưa bao giờ có xung đột nội bộ là vì Daesung xử lý mọi việc rất tốt. Dạo này, chúng tôi mới là người để ý đến tâm trạng của Kyuhyun”. Cuộc trò chuyện vui vẻ tiếp tục khi Daesung xác nhận rằng anh ấy là thành viên trẻ nhất của BIGBANG.

BIGBANG hiện đang hoạt động với tư cách là nhóm nhạc ba thành viên gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung. Cựu thành viên T.O.P đã nối lại sự nghiệp âm nhạc sau khi trước đó tuyên bố giải nghệ khỏi nhóm, gần đây đã phát hành album solo đầu tiên sau 13 năm. Trong khi đó, cựu thành viên Seungri đã rời BIGBANG vào năm 2019 sau vụ bê bối "Burning Sun". Sau đó, anh ta bị kết tội với nhiều tội danh hình sự và phải thụ án tù trước khi được thả vào năm 2023. Anh ta chưa trở lại ngành giải trí, mặc dù đã được bắt gặp tại một số sự kiện riêng tư ở nước ngoài.

Tuệ Nghi
#Sự đoàn kết trong nhóm nhạc K-pop #Vấn đề nội bộ và xung đột nhóm #Hoạt động của BIGBANG sau bê bối #Nội bộ nhóm Super Junior và mối quan hệ #Quản lý tâm trạng thành viên nhóm nhạc

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