Yeonjun của TXT trở lại, 'xô đổ' giới hạn của một nghệ sĩ K-pop solo năm 2026

SVO - Yeonjun của TXT đã đạt đến đỉnh cao mới trong sự nghiệp, với màn trở lại solo mới nhất của anh ấy.

Tuần trước, Yeonjun đã trở lại với mini album solo thứ hai, NO LABELS: PART 02 và ca khúc chủ đề hấp dẫn Ice Cream vào ngày 10/7.

Mini album này đã bán được hơn 660.000 bản, phá vỡ kỷ lục bán hàng tuần đầu tiên trước đó của Yeonjun là 601.105 bản (do mini album đầu tiên, NO LABELS: PART 01 của anh lập vào năm ngoái) chỉ trong ngày đầu tiên bán ra.

Bảng xếp hạng Hanteo hiện thông báo NO LABELS: PART 02 đã bán được tổng cộng ấn tượng 738.072 bản trong tuần đầu tiên phát hành (từ ngày 10 đến 16/7). Đáng chú ý, con số này đánh dấu doanh số tuần đầu tiên cao nhất so với bất kỳ album nào do một nghệ sĩ solo Hàn Quốc phát hành, tính đến năm 2026.

Ca khúc chủ đề Ice Cream cũng đang nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ phần trình diễn tận dụng bầu không khí gợi cảm và "ngầu" đặc trưng của bài hát. Vũ đạo do Yeonjun tham gia sáng tạo nổi bật nhờ những động tác nhạy bén và sức biểu cảm.

Ngoài ra, tính đến 10h sáng ngày 17/7 (giờ Hàn Quốc), hơn 67.000 video sử dụng nguồn âm thanh Ice Cream đã được tạo trên TikTok và nó đứng thứ hai về mức độ phổ biến trên Instagram. Các thành viên của Tomorrow X Together, Yeji (ITZY), Dino (Seventeen), Seonghyun (CORTIS), Momo (TWICE), Suin và Ella (MEOVV) đã tham gia thử thách.

MV của bài hát chủ đề đã vượt 10 triệu lượt xem trên YouTube vào khoảng hơn 11h trưa ngày 13/7 (giờ Hàn Quốc), khoảng ba ngày sau khi phát hành và sau đó vượt 20 triệu lượt xem vào khoảng hơn 20h tối ngày 16/7 (giờ Hàn Quốc).