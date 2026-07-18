Nhóm nhạc trẻ nhất của JYP chuẩn bị ra mắt

SVO - Nhóm nhạc mới của JYP, OURBIRTHDAY đã xác nhận trước khi ra mắt chính thức.

OURBIRTHDAY sẽ phát hành đĩa đơn kỹ thuật số đầu tiên, HUNGRY (Side A), trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến lớn vào lúc 6h chiều ngày 22/7 (giờ Hàn Quốc). Họ đã hoàn tất quá trình chuẩn bị để bước vào ngành công nghiệp âm nhạc.

Nhóm gồm ba thành viên với kỹ năng vững chắc. Đầu tiên, Cho Hye Jin gây ấn tượng mạnh mẽ tại chương trình Street Dance Girls Fighter 2 của Mnet và giành vị trí quán quân trong vòng chung kết The Entertainer của KBS-2TV.

Baby sở hữu kỹ năng vũ đạo vượt trội. Achiraya có chất giọng quyến rũ. Một đại diện của nhóm cho biết: "Với các thành viên đến từ nhiều quốc gia, họ sẽ thể hiện sự kết hợp đặc biệt".

Cho Hye Jin (18 tuổi) , Archiraya (16 tuổi), Baby (17 tuổi) từ trái sang. (Ảnh=JYP Entertainment).

Họ đã phát hành ảnh concept nhóm và cá nhân vào ngày 16 và 17/7. Cho Hye Jin, Baby và Achiraya tạo nên một hình ảnh tự tin nhưng vẫn trẻ trung. Họ thể hiện sự ăn ý về mặt hình ảnh rất tốt.

Những bức ảnh concept cá nhân đã làm nổi bật nét quyến rũ riêng biệt của ba thành viên. Họ thu hút khán giả bằng những tư thế tôn lên vẻ đẹp hình thể và ánh mắt tự tin. Trang phục thể thao của họ càng làm tăng thêm sự tò mò về màn trình diễn.

OURBIRTHDAY là nhóm nhạc nữ đầu tiên được JYP giới thiệu trong vòng bốn năm. Với mong muốn tận hưởng mỗi ngày như thể đó là ngày sinh nhật, họ khao khát định nghĩa lại cuộc sống thường nhật bằng màu sắc độc đáo của riêng mình.

Trong khi đó, OURBIRTHDAY dự định sẽ phát hành nhiều nội dung đa dạng trên các kênh mạng xã hội chính thức của họ.