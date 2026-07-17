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Stray Kids lan toả 'sự hóm hỉnh siêu thực'

Tuệ Nghi
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SVO - Công ty quản lý JYJ Entertainment gần đây đã tung ra hình ảnh teaser thứ hai cho mini album mới 'THIS & THAT' của Stray Kids thông qua kênh chính thức của mình.

Stray Kids, những người đã biến đổi những đồ vật hàng ngày bằng trí tưởng tượng khéo léo của mình, hiện đang lái một chiếc xe tải kéo đầy màu sắc của riêng mình và bắt đầu một cuộc chạy 'siêu thực', không thể ngăn cản.

Trong bức ảnh được công bố, 8 thành viên đã thể hiện cá tính riêng biệt bên trong chiếc xe tải được trang trí ở nhiều không gian khác nhau như quán cà phê, gian hàng DJ, rạp chiếu phim, máy bay và khách sạn.

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Năng lượng sôi nổi làm xoắn cuộc sống hằng ngày với những ý tưởng khác thường gặp gỡ sự giao thoa lớn giữa trang phục đồng phục tông màu trắng và 'xe tải', đồng thời được thay thế bằng sự tự tin nặng nề đặc trưng của nhóm rằng 'chúng ta có thể làm điều này điều kia', mang lại niềm vui thị giác.

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Trong khi nhóm sản xuất 3RACHA của nhóm, người đã nắm chắc vị trí chỉ đạo âm nhạc của nhóm trong 8 năm kể từ khi ra mắt, đã hoàn thành tổng cộng 8 bài hát bao gồm ca khúc chủ đề This & That. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào sức mạnh tổng hợp sẽ bộc lộ với âm thanh bùng nổ mà họ đã tạo ra và sự hóm hỉnh siêu thực của Stray Kids, những người sẽ chạy theo một nhịp độ mới.

Trong khi đó, màn trở lại đầu tiên của Stray Kids vào năm 2026, mini album THIS & THAT và ca khúc chủ đề This & That sẽ chính thức ra mắt vào chiều ngày 7/8 (giờ Hàn Quốc).

Tuệ Nghi
#quảng bá mini album mới của Stray Kids #hình ảnh teaser sáng tạo và siêu thực #phong cách trình diễn độc đáo của nhóm #kết nối các dự án âm nhạc trước đây #ý nghĩa của hình ảnh và chủ đề album

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