Enhyphen hóa thành đặc vụ vận chuyển ma cà rồng

SVO - Công ty Belif Lab đã tung ra ảnh nhóm và video về 'ENGENE ver.' thuộc mini album thứ 8 'THE SIN: BLISS' của Enhyphen thông qua SNS chính thức.

ENHYPEN, người đã xây dựng một câu chuyện giả tưởng 'đen tối' vô song với mỗi album, tìm kiếm một biến thể độc đáo bằng cách thêm sự vui vẻ mới mẻ vào thế giới quan lôi cuốn của mình.

Nội dung 'Phiên bản động cơ' này, được tạo đặc biệt cho người hâm mộ, được trang trí dưới dạng 'quảng cáo giả' miêu tả 'ROUTE', một công ty dịch vụ vận tải ảo tồn tại trong xã hội ma cà rồng, như thể đó là một quảng cáo thương hiệu thực sự.

Trước hết, bức ảnh cho thấy các thành viên Enhypen mặc vét gọn gàng và tập trung vào nhiệm vụ tương ứng của họ, bao gồm 'Giám đốc điều hành' và 'Đại lý hiện trường cấp cao', với khái niệm của công ty là 'vận chuyển những gì khách hàng muốn một cách nhanh chóng và bí mật nhất có thể đến bất kỳ đâu trên thế giới'.

Video phim được đăng cùng tạo ra sức mạnh tổng hợp tinh tế bằng cách thêm nét vui tươi độc đáo vào các khía cạnh trong những bức ảnh này. Sự hoàn toàn đắm chìm trong concept của các thành viên, những người hét lên tên công ty "ROUTE" với vẻ mặt trang trọng phù hợp với lời kể không ngừng nghỉ, càng làm tăng gấp đôi niềm vui thị giác bằng cách mở ra câu chuyện nghiêm túc về ma cà rồng với sự hài hước tinh tế.

Cùng với sự phản ứng hóa học mạnh mẽ của ca khúc chủ đề Bloody Paradise, chúng ta rất mong chờ được xem trí thông minh tinh tế của Enhyphen sẽ bộc lộ như thế nào với album mới THE SIN: BLISS, album sẽ khắc họa câu chuyện về những người yêu nhau chấp nhận ở bên nhau như một 'phúc lành' bất kể kết cục của cuộc trốn chạy trước mắt họ như thế nào.

Trong khi đó, ENHYPEN sẽ phát hành mini album thứ tám, THE SIN: BLISS vào ngày 21/8.