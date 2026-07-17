'HOPE' xô đổ kỷ lục năm 2026

SVO - 'HOPE' trở thành bộ phim nhanh nhất năm 2026 vượt qua 1 triệu khán giả, khi chỉ mất chưa đầy 3 ngày.

HOPE đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn ở phòng vé. Ngày 17/7, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc thông báo tính đến 12h trưa ngày hôm nay (giờ Hàn Quốc), HOPE đã ghi nhận tổng cộng 1.003.960 khán giả xem phim.

HOPE hiện là bộ phim phát hành vào năm 2026 vượt qua 1 triệu khán giả nhanh nhất, vượt xa bộ phim 'bom tấn' gần đây Colony và bộ phim ăn khách phá kỷ lục trước đó, The King’s Warden. HOPE lần đầu ra rạp vào ngày 15/7, nghĩa là chỉ mất chưa đầy ba ngày để đạt được cột mốc này.

Bộ phim cũng đứng đầu về doanh thu bán trước 11 ngày trước khi công chiếu và nhận được rất nhiều sự quan tâm, vượt mốc 600.000 vé bán trước trước khi công chiếu. Trong ngày đầu ra mắt 15/7, phim đã có hơn 330.000 người xem, đạt điểm mở màn cao nhất năm.

Do Na Hong Jin đạo diễn, HOPE là một bộ phim hành động khoa học viễn tưởng kể về một cảnh sát trưởng đang đấu tranh để bảo vệ ngôi làng của mình khỏi một mối đe dọa không thể tưởng tượng được. Dàn diễn viên toàn 'sao' của phim bao gồm: Hwang Jung Min, Jo In Sung và Jung Ho Yeon, cùng với các diễn viên Hollywood như: Michael Fassbender, Alicia Vikander và Taylor Russell.