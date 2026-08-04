Kim Soo Hyun 'tái khởi động', bắt đầu với Philippines

SVO - Nam diễn viên Kim Soo Hyun, người từng tạm ngưng hoạt động sau một số tranh cãi, sắp tổ chức một buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Philippines.

Kim Soo Hyun sẽ tham dự buổi gặp gỡ người hâm mộ tại SM Mall of Asia Arena, Philippines vào ngày 2/10. Sự kiện này do Bench, một thương hiệu thời trang của Philippines mà Kim Soo Hyun mới đây đã tham gia quay quảng cáo tổ chức.

Buổi gặp gỡ dự kiến ​​sẽ đón tiếp khoảng 20.000 người hâm mộ. Vì tin tức này đánh dấu sự trở lại của anh sau khoảng thời gian tạm nghỉ kéo dài 1 năm 5 tháng, nên nó đang thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ cả trong và ngoài nước.

Trước đó, Kim Soo Hyun đã tạm ngưng các hoạt động sau khi vướng vào những cáo buộc hồi tháng Ba năm ngoái về mối quan hệ với cố diễn viên Kim Sae Ron vào thời điểm cô còn ở độ tuổi vị thành niên.

Kể từ đó, anh đã được minh oan khỏi mọi nghi vấn. Kim Se Ui, người đứng đầu kênh YouTube Garo Sero Institute, nơi khởi xướng các cáo buộc này, gần đây đã bị bắt giữ, với các tội danh bao gồm phát tán thông tin sai lệch. Đồng thời, cảnh sát quyết định không chuyển hồ sơ vụ việc liên quan đến cáo buộc Kim Soo Hyun vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em (ngược đãi trẻ em) sang cơ quan công tố, do kết luận rằng không có cơ sở cho các cáo buộc này.

Do đó, Kim Soo Hyun hiện đang cân nhắc việc tái khởi động sự nghiệp. Sau khi tham gia buổi chụp hình quảng cáo cho thương hiệu Bench gần đây, anh cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại trên mạng xã hội.