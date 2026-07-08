Bài toán khó của Christopher Nolan trong 'The Odyssey', 'mỹ nam' Fourth Nattawat và Yorch Yongsin cùng đối đầu

SVO - Những dự án điện ảnh ra rạp Việt gần đây điều mang nhiều yếu tố độc đáo, khai thác cốt truyện sáng tạo. Từ Hollywood đến châu Á, khán giả Việt càng có thêm nhiều lựa chọn thú vị.

Ludwig Göransson - Đẳng cấp của chủ nhân 3 giải Oscar

Christopher Nolan từng đặt ra những đề bài đau đầu cho các nhà soạn nhạc để tạo ra không gian âm thanh hoàn toàn mới. Những đề bài khó luôn chờ đợi một phép giải tinh tế và câu trả lời của Ludwig Göransson nằm ở gốc rễ của nền văn minh Hy Lạp cổ. Theo chia sẻ từ nhà sản xuất Emma Thomas, Ludwig đã nghiên cứu rất sâu về các loại nhạc cụ cổ đại.

Mới bước qua tuổi 41 nhưng nhìn vào gia tài sáng tác của Ludwig Göransson, người ta không khỏi "choáng váng" với bộ sưu tập những tác phẩm đắt giá bậc nhất của làng điện ảnh đương đại.

Nhạc sĩ người Thụy Điển đã kịp "bỏ túi" ba giải Oscar, hai giải BAFTA, hai giải Emmy, hai giải Quả cầu Vàng và sáu giải Grammy. Sắp tới đây, liệu thành tích của Göransson có lẽ sẽ phải thêm nhiều dòng, khi một lần nữa anh bắt tay cùng Christopher Nolan, trở lại với The Odyssey.

The Odyssey là bản chuyển thể dài gần ba tiếng đồng hồ của Nolan dựa trên sử thi của Homer, kể về hành trình người anh hùng Odysseus trở về nhà sau cuộc chiến thành Troy. Trong 10 năm đó, ông gặp gỡ, đối mặt với những sinh vật thần thoại như người khổng lồ một mắt, các nàng tiên cá và những vị thần, cùng hàng loạt kiếp nạn.

Phim có sự tham gia của Matt Damon trong vai Odysseus, cùng dàn diễn viên gồm: Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron và Elliot Page...

Göransson đang ở vị thế thuận lợi để chinh phục tượng vàng Oscar lần thứ tư. Viện Hàn lâm đánh giá cao ý tưởng âm nhạc sáng tạo kết hợp giữa yếu tố học thuật và đại chúng. Nếu The Odyssey khai thác được di sản văn hoá Hy Lạp thông qua kết hợp âm nhạc cổ điển với các yếu tố điện ảnh hiện đại thu hút khán giả đại chúng, thì kết quả âm nhạc đột phá đó sẽ củng cố mạnh mẽ cơ hội Oscar thứ tư cho Ludwig.

Cơn ác mộng từ đạo diễn loạt phim Ngôi đền kỳ quái và Tee Yod

Bộ phim kinh dị Công viên giải thoát lấy cảm hứng từ một địa điểm ma ám có thật tại Thái Lan. Quy tụ đội ngũ làm phim đứng sau nhiều tác phẩm kinh dị ăn khách của xứ chùa Vàng.

Dự án được cầm trịch bởi đạo diễn Phontharis Chotkijsadarsopon, là người tạo nên thành công của loạt phim Ngôi đền kỳ quái. Đồng hành trong vai trò nhà sản xuất là Taweewat Wantha, vốn là đạo diễn của hai phần phim kinh dị trăm tỷ Tee Yod: Quỷ ăn tạng 1&2 từng "gây sốt" rạp Việt.

Phim theo chân một nhóm học sinh trung học thường xuyên bắt nạt cậu bạn cùng lớp tên Jod - một thiếu niên mắc chứng tự kỷ nhưng sở hữu trí tuệ phi thường. Để trêu chọc Jod, cả nhóm đưa cậu đến công viên nước bỏ hoang được đồn đại có ma ám. Tại đây, nhóm học sinh thử thách chơi trò trốn tìm, nhưng không ngờ Jod lại biến mất không dấu vết.

Tác phẩm gây chú ý với sự tham gia của Fourth Nattawat, trong vai Tack, là thủ lĩnh của nhóm bạn và cũng là người khởi xướng trò chơi trốn tìm định mệnh. Fourth Nattawat là nam diễn viên kiêm ca sĩ người Thái Lan, từng ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn nổi bật trong các bộ phim truyền hình dành cho giới trẻ.

Anh nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất của thế hệ diễn viên mới tại Thái Lan. Sức hút của Fourth giúp anh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên khắp châu Á.

Đồng hành cùng Fourth Nattawat trong Công viên giải thoát là Yorch Yongsin, trong vai Ohm. Yorch Yongsin tham gia làng giải trí Thái Lan từ năm 10 tuổi, từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với bộ phim truyền hình Lửa thử vàng.

Qua đó, anh trở thành một trong những "sao nhí" được yêu thích nhất và giành giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Nataraj awards năm 2013. Không chỉ thành công trên màn ảnh, Yorch hiện còn là trưởng nhóm của nhóm nhạc K-pop POW.

Leviticus vượt xa nội dung 'boys love' ngọt ngào

Điện ảnh kinh dị đương đại đang dần dịch chuyển sang khai thác sâu vào thế giới nội tâm bất ổn của con người. Bóng quỷ - Leviticus là một trong những minh chứng sáng giá cho dòng chảy kinh dị trên màn ảnh rộng hiện tại, khi không cần quái vật hiện hình gớm ghiếc để thu phục người xem. Bộ phim xây dựng nỗi sợ hãi từ chính sự hoài nghi nhận thức, nơi ranh giới giữa thực tại và ảo ảnh bị xóa nhòa hoàn toàn.

Đạo diễn Adrian Chiarella đã tinh tế chủ động giữ các sự kiện ở trạng thái lấp lửng, khiến cả nhân vật lẫn khán giả đều rơi vào trạng thái hoang mang, tự mình giải mã và tìm kiếm các mảnh ghép cho bức tranh chung. Nghệ thuật tận dụng khung hình, góc quay và hành động thay vì câu thoại giúp Bóng quỷ mang đậm màu sắc trinh thám, hành động và giật gân, bên cạnh yếu tố kinh dị tâm linh đơn thuần.

Sự độc đáo của thế lực tà ác trong phim nằm ở chỗ nó không chọn cách tấn công trực diện, nhanh chóng như các mô típ quỷ ám thông thường. Thực thể siêu nhiên này nguy hiểm hơn, chỉ xuất hiện bất ngờ trong những tình huống nhất định và hoàn toàn vô hình với tất cả mọi người, trừ đối tượng được nhắm đến.

Nó hóa thân thành hình hài kẻ mà họ khao khát nhất, biến ham muốn bị cấm đoán thành thứ vũ khí sắc lẹm để tự thao túng tâm trí vật chủ. Chiarella ban cho thực thể này những cá tính độc đáo, cũng như tính chất cụ thể hóa bi kịch theo từng cá nhân, và là hiện thân của định kiến, sự kì thị đang giày vò, đả thương các nhân vật.

Không phải tự dưng mà Bóng quỷ sở hữu điểm ra mắt cao nhất của dòng phim kinh dị 2026 trên Rotten tomatoes và được giới phê bình đánh giá cao bởi những ẩn dụ tinh tế, khéo léo thông qua bi kịch của chỉ hai chàng trai trẻ, đang tò mò khám phá bản thân và đối phương.

Đến cuối cùng, hành trình tiêu diệt thực thể không còn quan trọng, mà điều cốt lõi mà phim hướng đến lại là cách mỗi con người đối mặt, xử lý hoặc sống chung với những “bóng ma” dồn mình vào đường cùng.