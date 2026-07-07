RIIZE ghi tên mình vào câu lạc bộ trăm triệu views trên TikTok

RIIZE đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội với bản hit mới nhất của họ, Do your dance. Ca khúc chủ đề mới của nhóm đã bùng nổ về độ phổ biến, đặc biệt là trên các nền tảng video ngắn, với vũ đạo tràn đầy năng lượng và dễ làm theo.

Nội dung liên quan đến Do your dance đã vượt qua 100 triệu lượt xem tích lũy trên TikTok, tính đến ngày 4/7. Ngoài ra, hơn 3.000 video đã được tạo trên YouTube Shorts sử dụng âm thanh chính thức của bài hát, chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ của nó.

Thành công của bài hát được thúc đẩy bởi thử thách nhảy bắt tai với vũ đạo theo từng điểm dựa trên lời bài hát "Đầu, hông, vai, ngón chân". Cả người hâm mộ và người nổi tiếng đều tham gia, tạo ra nhiều nội dung đa dạng, từ những bức ảnh khoe trang phục hằng ngày (OOTD) đến các video bắt bóng đá để ăn mừng mùa giải World Cup.

Một dàn 'sao' nổi tiếng cũng đã tham gia thử thách này, bao gồm Changmin của TVXQ, Chanyeol và Kai của EXO, NCT WISH, Carmen và Yeon của Hatsu to Hatsu, cùng các nghệ sĩ Park Myung Soo, Jung Joon Ha và Yang Se Chan...

Do your dance là ca khúc chủ đề trong mini-album thứ hai của RIIZE, II, được phát hành vào ngày 15/6. Album này đã trở thành album bán được triệu bản thứ tư của nhóm và đứng đầu các bảng xếp hạng lớn trong nước và quốc tế kể từ khi phát hành.