Lim Young Woong dẹp tan sự hỗn loạn bằng giọng hát của mình

Chương trình thực tế chữa lành của đài SBS Mountain Village Bachelor Hero (tạm dịch là Anh hùng độc thân làng quê miền núi) trở lại với khán giả cùng những tràng cười sảng khoái và những khoảnh khắc thư giãn tuyệt vời hơn nữa.

Tiếp nối những khoảnh khắc ấm lòng khi cùng nhau giúp đỡ tại một cánh đồng hành tây quy mô lớn và buổi giao lưu ăn uống trực tiếp ngẫu hứng trong tập trước, tập thứ ba phát sóng vào 9h tối ngày 7/7 (giờ Hàn Quốc) hé lộ nhiều câu chuyện thú vị về cuộc sống làng quê miền núi, từ đêm cuối cùng với những vị khách đầu tiên cho đến sự xuất hiện của các thành viên mới.

Tập phim mở đầu bằng việc chuẩn bị một bữa tối đặc biệt. Ngay khi họ chuẩn bị dọn ra một bữa ăn đầy ý nghĩa để chia tay Hyun Bong-sik và Jo Jazz, những sự cố bất ngờ liên tiếp xảy ra. Từ việc làm đổ đồ uống đến miếng thịt cốt lết bị cháy đen, nhà bếp lập tức trở nên hỗn loạn. Heo Kyung-hwan bộc lộ sự lo lắng của mình: "Tôi cảm thấy như mình sắp khóc", và sự chú ý tập trung vào bàn ăn mà họ đã chuẩn bị thành công sẽ trông như thế nào?

Không khí tại "(Jo) Jazz Bar" thay đổi. Một buổi hòa nhạc kỷ niệm được tổ chức trong không gian mới được mở rộng, ngay lập tức biến địa điểm này thành một không gian lễ hội. Chương trình bữa tối, bắt đầu với những ly cocktail do chính Jo Jazz pha chế, có sự góp mặt của một loạt các màn trình diễn trực tiếp của Lim Young Woong, làm nóng lên ngôi làng miền núi. Khi cảm xúc dâng trào, không khí đạt đến đỉnh điểm, và với sự xuất hiện của sân khấu hòa nhạc cùng Jo Jazz, ngôi làng nhỏ trên núi biến thành một phòng hòa nhạc thực thụ.

Ngày hôm sau, Lim Young-woong và Heo Kyung-hwan lên đường chào đón những vị khách mới. Với sự xuất hiện của Kwak Beom, Nucksal và Roy Kim, cuộc sống làng quê miền núi lại có một sự thay đổi nữa. Ngay khi đến nơi, ba người họ đã chiếm trọn sự chú ý bằng sự hài hước không kiềm chế của mình.

Đặc biệt, Kwak Beom và Roy Kim thể hiện sự ăn ý tuyệt vời, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa họ với tư cách là cấp trên và cấp dưới trong lực lượng Thủy quân lục chiến. Chứng kiến ​​điều này, Heo Kyung-hwan nói đùa: "Hôm nay ồn ào bất thường", càng làm tăng thêm sự hài hước.

Tuy nhiên, bầu không khí vui vẻ không kéo dài được lâu, khi một sự cố bất ngờ khác xảy ra trong lúc chuẩn bị bữa trưa, khiến mọi người bối rối. Với những tình huống khó lường tiếp diễn từ đầu đến cuối, sự mong chờ đang dâng cao cho câu chuyện làng quê miền núi mới mà họ sẽ tạo nên.