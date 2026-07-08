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Choi Siwon tiến hành hành động pháp lý

Tuệ Nghi
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SVO - Choi Siwon tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ những bình luận ác ý. Hành động pháp lý đang được tiến hành.

Choi Siwon của nhóm Super Junior đã tuyên bố phản ứng mạnh mẽ trước những bình luận ác ý trên mạng xã hội. Anh bày tỏ quyết tâm trên tài khoản của mình: "Sự im lặng của tôi kết thúc tại đây. Tôi sẽ không đứng yên nhìn sự ác ý được thực hiện". Anh cũng chia sẻ một bức ảnh của mình cùng với một câu Kinh Thánh: "Đừng sợ hãi, vì ta ở cùng các ngươi".

Được biết, Choi Siwon gần đây đã xác định được danh tính của những kẻ đăng tải các bài viết ác ý thông qua tòa án Hoa Kỳ. Công ty quản lý của anh tuyên bố rằng, họ nhận thức được mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công cá nhân và những bài đăng xúc phạm nhắm vào Choi Siwon và sẽ có hành động pháp lý: "Những bình luận ác ý này cấu thành sự chỉ trích bừa bãi và tấn công cá nhân vượt quá những bất đồng đơn thuần. Hậu quả là anh ấy đã phải chịu đựng sự đau khổ về tinh thần và tâm lý tột độ, danh tiếng xã hội và nghề nghiệp của anh ấy, cũng như danh tiếng của anh ấy với tư cách là thành viên của Super Junior, đã bị tổn hại nghiêm trọng".

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Choi Siwon của nhóm Super Junior đã thông báo trên mạng xã hội rằng, anh sẽ có hành động mạnh mẽ chống lại những người viết bình luận ác ý.

Trong khi đó, vào tháng Năm năm nay, Choi Siwon đã đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại chống lại 10 người bình luận ác ý vì tội xúc phạm và phỉ báng tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul. Trong quá trình này, cần phải xác minh thông tin để xác định tác giả của các bài đăng, và vụ kiện đang được tiến hành, sau khi một tòa án Hoa Kỳ chấp thuận. Phân tích đơn kiện tại tòa án Mỹ cho thấy, năm trong số sáu người dùng nền tảng trực tuyến bị kiện vì tội phỉ báng được xác định là người điều hành các tài khoản tự xưng là fan của Super Junior.

Phản ứng pháp lý của Choi Siwon thể hiện rõ quyết tâm và lập trường kiên định của anh trong cuộc chiến chống lại các bình luận ác ý.

Tuệ Nghi
#Hành động pháp lý chống bình luận ác ý #Tranh cãi chính trị và lập trường cá nhân #Vụ kiện tại Tòa án Seoul và Hoa Kỳ #Ảnh hưởng của truyền thông và mạng xã hội #Chống lại các hành vi xúc phạm và phỉ báng

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