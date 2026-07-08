KATSEYE viết nên lịch sử mới

Nhóm nhạc nữ toàn cầu KATSEYE của Hive-Geffen Records đã viết nên một chương mới trong lịch sử bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ. EP thứ hai của họ, Beautiful Chaos phát hành hồi tháng Sáu năm ngoái, đã trụ vững trên bảng xếp hạng Billboard 200 trong 53 tuần, khẳng định vị thế của các nhóm nhạc nữ. Đáng chú ý, họ đã ở trên bảng xếp hạng trong tuần thứ 52 tính đến ngày 4/7, và tiếp tục lập kỷ lục ở tuần thứ 53 bằng cách xếp hạng 128 trên bảng xếp hạng mới nhất tính đến ngày 11/7.

Đây là lần đầu tiên một album của nhóm nhạc nữ trụ vững trên bảng xếp hạng Billboard 200 trong suốt một năm kể từ album đầu tay PCD của Pussycat Dolls, phát hành năm 2005. Đó là thời điểm họ làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc Mỹ với những bài hát đình đám như Don't Cha và Buttons. KATSEYE đang thu hút sự chú ý bằng cách báo hiệu sự hồi sinh của các nhóm nhạc nữ toàn cầu, tiếp bước thành công của họ.

Bảng xếp hạng Billboard 200 là một chỉ báo về sự thành công lâu dài của một album, và việc một album trụ vững trên bảng xếp hạng suốt cả năm là điều không dễ dàng. Những thành tựu như vậy vượt xa xu hướng nhất thời, tượng trưng cho chất lượng âm nhạc và sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ. KATSEYE tiếp tục gặt hái thành công trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với các ca khúc như Gabriella, Pinky Up, Internet Girl và Nally lọt vào bảng xếp hạng.

Tháng Sáu năm ngoái, họ phát hành đĩa đơn hợp tác ICONIC BY MISTAKE cùng Le Seraphim và Ailit, đạt vị trí thứ 38 trên Billboard Hot 100 và ghi nhận thứ hạng cao nhất cho một bài hát mới của nhóm nhạc nữ K-pop trong năm nay. Sự nổi tiếng và thành tích quốc tế của họ liên tục được bàn luận trong thị trường âm nhạc, và họ đã được đề cử cả giải Grammy và giải American Music Awards, đồng thời giành được nhiều giải thưởng danh giá ở mỗi giải.

Các thành viên của nhóm nhạc KATSEYE cũng đang thu hút sự chú ý tại nhiều lễ hội âm nhạc nhờ phong cách trình diễn độc đáo và kỹ năng thanh nhạc, vũ đạo xuất sắc. Họ liên tục được mời tham gia các sự kiện lớn như Lollapalooza Chicago, Coachella và Governors' Ball, và chuyến lưu diễn đầu tiên tại Bắc Mỹ và châu Âu, bắt đầu từ tháng Chín, đã bán hết vé chỉ trong vòng 48 giờ sau khi mở bán. Họ dự kiến ​​sẽ gặp gỡ người hâm mộ, tổng cộng 31 lần tại 27 thành phố, ở 10 quốc gia.